Bosses solidàries i personalitzades per garantir l'accés a l'Educació

Dos Puntos juntament amb el club rotari Palma Bellver i la FundacióVicente Ferrer (FVF) s'han unit amb l'objectiu d'impulsar una acció que garanteixi l'accés a l'Educació a nines i nins que viuen a les zones rurals del sud de l'Índia.

A través de la venda de bosses solidàries i personalitzades, els promotors de la iniciativa esperen poder adquirir 90 bicicletes per les estudiants i els estudiants de secundària com una alternativa de transport adequat i segur. Les bicicletes també tenen una incidència directa a l'hora de frenar l'abandonament escolar i reduir la bretxa de gènere mitjançant l'accés a l'Educació.

Hi ha diversos models de bosses: es vénen al preu de 6 euros que aniran destinats íntegrament al projecte "Cada bicicleta, un pasaporte al futuro" i es vendran a l'oficina de Dos Puntos i a través de la seva web www.dospuntos.com. Inclouen una frase del Vicenç Ferrer i un dibuix del que es coneix com a rangoli, acolorit per un infant d'una de les escoles de reforç de la FVF a l'Índia. El rangoli és un dibuix tradicional i molt arrelat al país asiàtic.



Taller escola Anantapur

Dos Punts és una agència de publicitat de Mallorca, que compta amb una àrea especialitzada en regal publicitari. Dins de la seva política de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) ha volgut crear "aquest pont de solidaritat entre el Club Rotari de Palma Bellver i la Fundació Vicente Ferrer", segons ha explicat Elena Aguilar, directora de Dos Puntos. Fa dos anys, Dos Puntos va viatjar a l'Índia on van realitzar un taller de rangolis en el que van participar nenes i nins d'una escola d'Anantapur. "Ara –ha afegit Aguilar- volem compartir les seves creacions com a símbol de bon auguri i prosperitat".

La Fundació Vicente Ferrer (FVF) és una Organització No Governamental de Desenvolupament compromesa des de fa 50 anys amb el procés de transformació de zones rurals a Andhra Pradesh i Telangana, al sud de l'Índia. Dóna suport a comunitats empobrides i grups especialment vulnerables: dones i persones amb discapacitat. Aplica els seus programes en 3.662 pobles i dóna suport prop de 3 milions de persones. El model de desenvolupament de la FVF a l'Índia coincideix amb el conjunt de propostes globals de l'ONU per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible el 2030.

www.fundacionvicenteferrer.org