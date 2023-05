Catalina Maria Mascaró: «Uno de los retos es recuperar la democracia en Binissalem»

Catalina Maria Mascaró es la candidata del PP en Binissalem. Con 28 años, confiesa que lleva en las filas populares desde niña. Ya a los 22 dio el paso de involucrarse más. «Jeroni Salom y Andreu Villalonga me propusieron formar parte de su equipo y consideré que era el momento de dar el paso. Desde el primer momento me regalaron la libertad de poder decir mi opinión. Eso fue sagrado. Siempre he trabajado con ellos mano a mano», relata Mascaró que ahora vive su primera campaña como protagonista.

«La afronto con muchas ganas, mucha ilusión y mucho esfuerzo pero muy contenta», confiesa. «Uno de los primeros retos que tenemos es recuperar la democracia en Binissalem. Es muy triste. De hecho, me da vergüenza decir que el primer reto sea recuperar la democracia y que cada mes haya un pleno pero es que el martes pasado se celebró el primer pleno en diez meses. Hay que volver a dar la voz al pueblo», deja claro.

Peculiar

No duda ni un momento en calificar de «peculiar» esta legislatura que está apunto de bajar el telón. Cabe recordar que Víctor Martí y su equipo de gobierno de Unió per Binissalem han gestionado la institución en minoría. «El balance es que ha sido todo un despropósito. Si lo tenías bien con el alcalde , conseguías lo que querías pero si no, eras el gran olvidado del pueblo. Un alcalde gobierna para todos, piense como piense. Debes escuchar a todo el mundo y dar soluciones. Se deben hacer plenarios, escuchar a la oposición e intentar llegar a un consenso. No puedes echar la culpa de todo a la oposición y hacerte la víctima», critica duramente la candidata popular que lleva dos años en política nacional ya que está en el comité de dirección de Nuevas Generaciones de España. «Ha sido un aprendizaje en política muy grande»

Es bioquímica pero su máster en nutrición le abrió las puertas al doctorado en nutrición y ciencias de los alimentos, unos estudios que combinó con el máster de formación al profesorado porque le encanta la docencia. Ahora está plenamente centrada en la campaña electoral, pero su próximo reto ya avisa que son las oposiciones de profesora. No duda en asegurar que todos estos estudios son fruto de trabajar mucho: «Me han comportado valores que ahora mismo aplico en la campaña como la constancia, el esfuerzo y el sacrificio».

Como una de las candidatas más jóvenes, Catalina Maria Mascaró aprovecha para dirigirse a los jóvenes y lanzarles un mensaje de lo más claro: «Si realmente quieren mejorar y cambiar Binissalem, que sean escuchados y que sus propuestas puedan salir adelante, deben acudir a votar. Es muy fácil quejarse pero si uno no acude a votar, no tiene derecho a quejarse».

No duda en afirmar que en todo proyecto político es necesaria la combinación de la veteranía y de la juventud porque «debe haber distintos puntos de vista». «Partiendo de la base que siempre debe haber la experiencia, nuestro equipo cuenta con gente con veteranía política como ex alcaldes o ex regidores pero, por supuesto, debe haber una parte del equipo que sea joven, fresca, con energía, con fuerza. La combinación de la veteranía y la juventud es clave. Y en Binissalem es muy necesario. Hay jóvenes que tienen propuestas pero no son escuchados».

A la pregunta de qué puede aportar Catalina Maria Mascaró si fuera elegida alcaldesa de Binissalem, la candidata popular no duda en sentenciar que «mi primera decisión sería recuperar el mantenimiento del pueblo y la democracia. Las dos son prioritarias». Prosigue: «En vez de que el alcalde sea el centro del protagonismo, será Binissalem». «Escuchar al pueblo y sacar adelante las propuestas que planteen al Ayuntamiento, además de contribuir a que en Binissalem se pueda vivir mejor» serían algunas de sus aportaciones. «Y poner fin a los favoritismos».

A mejorar

Catalina Maria Mascaró tiene claros los retos a conseguir. Además de «recuperar la democracia», «otro de los retos es que las entidades del pueblo se sientan escuchadas, que puedan desarrollar su actividad y que las iniciativas de los colectivos se puedan tirar adelante. Es decir, que la gente se sienta apoyada por el Ayuntamiento».

«Las carencias son muchas», lamenta la candidata popular: «calles en mal estado, suciedad, un polideportivo que se cae, las instalaciones educativas, deportivas y culturales están abandonadas… En resumen, «es un despropósito». «Con más de 40 millones de euros de presupuesto, se han hecho cero inversiones, se ha llevado a cabo cero mantenimiento y se han dejado perder subvenciones», critica Catalina Maria Mascaró.