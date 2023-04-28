NUEVO ORDEN NACIONAL-NOU ORDRE NACIONAL (ORDEN)
1. PEDRO DURAN SUASI
2. YULY LORENA ALBAN ANGULO
3. ANTONIO CAPO GALMES
4. SEBASTIAN SANCHO AMER
5. MARGARITA RIERA FULLANA
6. ROSA ANGELICA TORO NAGUA
7. JUAN MARIA FEMENIAS
8. MIREYA BONILLA VASQUEZ
9. MIGUEL RIERA SUREDA
10. JUAN FUSTER SANCHO
11. ANA MAR BUENO BARRERA
12. MANUEL SUAREZ SILVA
13. FATIMA IKKENE IKKEN
14. AINA RIERA SUREDA
15. MELCHOR OLIVER CATALA
16. ALEJANDRO MULET HERNANDEZ
17. GLORIA PETER IMASUEN
18. JUAN CARLOS IBARGUEN VALENCIA
19. MARIA DOLORES MARTI BORDOY
20. RISELDO OROZCO ALFONSO
21. CATALINA MOREY RIBOT
Suplentes
1. BERNARDO ROIG GRIMALT
VOX
1. ESTEBAN SUREDA SUÑER
2. LORENZO NADAL PONT
3. SEBASTIAN MASCARO RIERA
4. MARIA ADROVER VENY
5. IRMA ISABEL PEREZ JIRON
6. FRANCISCA FLORES BAÑOS
7. JAUME BENNASASR VICENS
8. MARIA ESPASES CARDONA
9. JUAN EZEQUIEL LUQUE ATIENZA
10. CATALINA ROSSELLO CABRER
11. JOSE VICENTE GARAÑENA IBAÑEZ
12. FRANCISCO MIGUEL SANTANDREU GONZALEZ
13. MAGDALENA BRUNET BOSCH
14. RAFAEL ADROVER MAS
15. ANA VENY ADROVER
16. RAFAEL SANSO PORTELL
17. CATALINA GALMES RIERA
18. ANTONIO BALLESTER BARCELO
19. VALENTYNA MAKUKHA VORONEZ
20. MIGUEL VENY PASCUAL
21. JUAN FRANCISCO LOPEZ VILCHES
Suplentes
1. ANTONIA ADROVER VENY
2. JUAN RIGO SOLER
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. MIQUEL OLIVER GOMILA
2. PAULA ASEGURADO ROSSO
3. CARME GOMILA DOMÍNGUEZ
4. FERRAN MONTERO SITGES
5. JOANA MARIA LLULL NADAL
6. SEBASTIÀ LLODRÀ OLIVER
7. MATEU MARCÉ RIERA
8. ANTÒNIA PUJADAS GOMILA
9. MARIA FRANCISCA HERNANDEZ TORRALBO
10. ANTONI NADAL FULLANA
11. FRANCISCA CONTRERAS CARBONERAS
12. GABRIEL FONT MASSANET
13. MARIA MONTSERRAT AMER RIBOT
14. MOHAMED MESSAOUDI EL BACHIRI
15. MARIA SACRAMENTO LARRUBIA MAÑAS
16. ISABEL MARIA SUREDA BARCELÓ
17. MANUEL OLIVER ROMERO
18. PATRICIA RUIZ PUIG
19. ANTONI SUREDA MASSANET
20. MARIA ANTÒNIA FONSECA DOS SANTOS
21. MARIA ANTÒNIA VADELL FERRER
Suplentes
1. SEBASTIÀ GRIMALT RIERA
2. NEUS DURAN MASSANET
3. ANTONI LEÓN MAGAÑA
4. ALICIA OLIVARES BALLESTER
5. SEBASTIÀ MONTSERRAT NADAL FULLANA
6. SEBASTIANA MASCARÓ MAS
7. ANDREU GALMÉS MARTÍ
8. DIANA GARAU METZINGER
9. GONZALO JAVIER REGUSCI GONGORRA
10. MARIA DEL MAR MORALES GUISCAFRÉ
AIPC/SYS (AIPC/SYS)
1. ANTONIA LLODRÀ BRUNET (AIPC/SYS)
2. JÚLIA ACOSTA MIQUEL (AIPC/SYS)
3. MIQUEL PUIGSERVER CLAR (AIPC/SYS)
4. ANTONIO GARCÍA CASTILLO (AIPC/SYS)
5. NATALIA LLULL ROSASO (AIPC/SYS)
6. ANTONIO RIERA ZABALA (AIPC/SYS)
7. MÓNICA SANCHO SÁNCHEZ (AIPC/SYS)
8. BARTOLOME VADELL LLULL (AIPC/SYS)
9. ISABEL SOLER FERRER (AIPC/SYS)
10. SEBASTIÀ BONET RIERA (AIPC/SYS)
11. CAROLA FRANCISCA MARTÍNEZ MEHATZ (AIPC/SYS)
12. DIANA PALOMO NIEMANN (AIPC/SYS)
13. JUAN JAVIER DIAZ SALAS (AIPC/SYS)
14. MANUEL ENRIQUE SÁNCHEZ JIMENO (AIPC/SYS)
15. VANESA ALLANDE BARCELÓ (AIPC/SYS)
16. JUAN SEBASTIÁN TORTOSA MORENO (AIPC/SYS)
17. ANTONIA BALLESTER GALMÉS (AIPC/SYS)
18. MARGARITA SITGES BRUNET (AIPC/SYS)
19. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ VEGA (AIPC/SYS)
20. MONSERRAT CAROLINA DE LAS HERAS FERNÁNDEZ (AIPC/SYS)
21. JUAN GOMILA CAPÓ (AIPC/SYS)
Suplentes
1. PEDRO ESTRANY CORONADO (AIPC/SYS)
2. ANA MARIA BRUNET GOMILA (AIPC/SYS)
3. LOURDES MELIS GOMILA (AIPC/SYS)
4. JUAN MIGUEL PALMER OLIVER (AIPC/SYS)
5. BERNAT AMER ARTIGUES (AIPC/SYS)
6. CATALINA VADELL NADAL (AIPC/SYS)
7. MANUEL ARTURO COMPTE VARAS (AIPC/SYS)
8. ANTONIA FONT GARCIA (AIPC/SYS)
9. JAUME BRUNET GOMILA (AIPC/SYS)
Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)
1. NURIA HINOJOSA ABENZA
2. ARTUR AGUILO FRAU
3. MARIA ANTONIA TRUYOLS MARTI
4. LLORENÇ MESQUIDA ADROVER
5. MARIA DEL MAR NICOLAU RIERA
6. PERE GOMILA PLANAS
7. MARIA MICAELA NICOLAU MAS
8. RUBEN SIERRA CAMARERO
9. ISABEL AGUILAR LLULL
10. PERE DURAN LLODRA
11. CARMEN GONZALEZ PERELLO
12. JULIAN JAUIME MIQUEL PASCUAL
13. GEMA CIUDAD PARRALEJO
14. JOSE ANTONIO MONTOYA RUIZ
15. ROSARIO IZQUIERO CALERO
16. FRANCISCO JAVIER AMOR FRAU
17. MARIA MAGDALENA RIERA FRAU
18. MARC JUANEDA CALDENTEY
19. RAQUEL TOJEIRO PEDREIRO
20. SEBASTIAN NADAL SANTANDREU
21. AMANDA FERNANDEZ RUBI
Suplentes
1. MARIA DURAN FEBRER
2. SEBASTIA RIERA FULLANA
3. CATALINA MERCEDES AMER RIERA
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MARIA ANTÒNIA SANSÓ JAUME
2. MAGDALENA MARÍA GARCÍA PERELLÓ
3. BERNARDINO BOU BARBOSA
4. GERMA MARIA VIDAL RIERA
5. JUAN JUAN SUREDA
6. CRISTINA GÓMEZ MASSANET
7. MATEU FULLANA PASCUAL
8. JAUME RIGO MATHEU
9. MARÍA MENDOZA JIMÉNEZ
10. RAFAEL HINOJO MORENO
11. MARÍA BAUZÁ MASCARÓ
12. JOSÉ ESTEBAN CATALÁ ORTEGA
13. BEL ALICIA PONT GAYÀ
14. SEBASTIÀ GIBANEL GALMÉS
15. ENCARNA RODRÍGUEZ CAPAPE
16. MATEU RIBOT ROSSELLÓ
17. MARIA ÀNGELA SUREDA SANSÓ
18. RAFAEL NADAL HOMAR
19. CATALINA SUREDA FONS
20. BARTOLOMÉ ROSSELLÓ RAMONELL
21. PEDRO ROSSELLÓ CERDÁ
Suplentes
1. MIQUEL ÀNGEL DURAN RAMON
2. TONI SUREDA FONS
3. FRANCISCA VALLS SAMPOL
4. MARÍA ISABEL GALLEGO SÁNCHEZ
5. EDUARDO PUCHE CASTILLEJOS
EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. MARGA FONS ROSSELLÓ
2. DAMIÀ FLUIXÀ DURÀN
3. BARTOMEU SIQUIER RABANEDO
4. MARGALIDA GALMÉS MEDINA
5. JORDI CALDENTEY MAS
6. BARTOMEU GOMILA MATE
7. FRANCISCO MATEU CAPLLONCH
8. MARIA LUISA PORRAS FULLANA
9. MARGARITA ROSA ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
10. MARTA ABRINES CERDÀ
11. BARTOMEU A. FRAU LLULL
12. MARTINA SUREDA MORA
13. ANGEL ROSADO MUÑOZ
14. PAULA CERDÀ MACIAS
15. TONI BALLESTER LÓPEZ
16. PEDRO BONET MASCARÓ
17. ANTONIO PERELLÓ ROSSELLÓ
18. SALVADOR VADELL BRUNET
19. CATALINA GRIMALT LLODRÀ
20. CATALINA LLOMPART FULLANA
21. GABRIEL SUREDA LLULL
Suplentes
1. FELIP CALDENTEY MAS
UNIDOS PODEMOS (UNIDOS PODEMOS)
1. RAMON JAUME PEREZ MUÑOZ
2. ALEJANDRA SANCHEZ PIZARRO
3. ALEJANDRO ROBLES SOSA
4. DESIREE NATALI MONTAUVAN MARTINEZ
5. MIQUEL ALEJANDRO VERICAD MARCUELLO
6. MARIA ELENA MARTINEZ MASSANET
7. FERNANDO MONTERO MORAN
8. VANESA DE VOLDER FERNANDEZ
9. GONZALO SAIZ GARCIA
10. ANA ISABEL DIEZ MANSO
11. PERE ANTONI PEREZ MUÑOZ
12. MARIA YOLANDA DIEZ MANSO
13. PEDRO ROBLES GIGANTE
14. LILIA LUCIA PAZMIÑO NARVAEZ
15. JOSE SALAS MAQUEDA
16. ERIC DANIEL LEDO NEUBACH
17. JOSE MIGUEL FERNANDEZ PEREIRA-CABRAL
18. LAURA PEREZ NIETO
19. SEBASTIAN QUETGLAS RIERA
20. MARIA ESPERANZA SANS REGIS
21. IVAN SEVILLANO MIGUEL
Suplentes
1. FRANCESC MARI TORREJON
2. SEBASTIANA VIDAL BARCELO
3. JUAN ALEJANDRO HERVAS VALENZUELA