 NUEVO ORDEN NACIONAL-NOU ORDRE NACIONAL (ORDEN)

1. PEDRO DURAN SUASI

2. YULY LORENA ALBAN ANGULO

3. ANTONIO CAPO GALMES

4. SEBASTIAN SANCHO AMER

5. MARGARITA RIERA FULLANA

6. ROSA ANGELICA TORO NAGUA

7. JUAN MARIA FEMENIAS

8. MIREYA BONILLA VASQUEZ

9. MIGUEL RIERA SUREDA

10. JUAN FUSTER SANCHO

11. ANA MAR BUENO BARRERA

12. MANUEL SUAREZ SILVA

13. FATIMA IKKENE IKKEN

14. AINA RIERA SUREDA

15. MELCHOR OLIVER CATALA

16. ALEJANDRO MULET HERNANDEZ

17. GLORIA PETER IMASUEN

18. JUAN CARLOS IBARGUEN VALENCIA

19. MARIA DOLORES MARTI BORDOY

20. RISELDO OROZCO ALFONSO

21. CATALINA MOREY RIBOT

Suplentes

1. BERNARDO ROIG GRIMALT

VOX

1. ESTEBAN SUREDA SUÑER

2. LORENZO NADAL PONT

3. SEBASTIAN MASCARO RIERA

4. MARIA ADROVER VENY

5. IRMA ISABEL PEREZ JIRON

6. FRANCISCA FLORES BAÑOS

7. JAUME BENNASASR VICENS

8. MARIA ESPASES CARDONA

9. JUAN EZEQUIEL LUQUE ATIENZA

10. CATALINA ROSSELLO CABRER

11. JOSE VICENTE GARAÑENA IBAÑEZ

12. FRANCISCO MIGUEL SANTANDREU GONZALEZ

13. MAGDALENA BRUNET BOSCH

14. RAFAEL ADROVER MAS

15. ANA VENY ADROVER

16. RAFAEL SANSO PORTELL

17. CATALINA GALMES RIERA

18. ANTONIO BALLESTER BARCELO

19. VALENTYNA MAKUKHA VORONEZ

20. MIGUEL VENY PASCUAL

21. JUAN FRANCISCO LOPEZ VILCHES

Suplentes

1. ANTONIA ADROVER VENY

2. JUAN RIGO SOLER

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. MIQUEL OLIVER GOMILA

2. PAULA ASEGURADO ROSSO

3. CARME GOMILA DOMÍNGUEZ

4. FERRAN MONTERO SITGES

5. JOANA MARIA LLULL NADAL

6. SEBASTIÀ LLODRÀ OLIVER

7. MATEU MARCÉ RIERA

8. ANTÒNIA PUJADAS GOMILA

9. MARIA FRANCISCA HERNANDEZ TORRALBO

10. ANTONI NADAL FULLANA

11. FRANCISCA CONTRERAS CARBONERAS

12. GABRIEL FONT MASSANET

13. MARIA MONTSERRAT AMER RIBOT

14. MOHAMED MESSAOUDI EL BACHIRI

15. MARIA SACRAMENTO LARRUBIA MAÑAS

16. ISABEL MARIA SUREDA BARCELÓ

17. MANUEL OLIVER ROMERO

18. PATRICIA RUIZ PUIG

19. ANTONI SUREDA MASSANET

20. MARIA ANTÒNIA FONSECA DOS SANTOS

21. MARIA ANTÒNIA VADELL FERRER

Suplentes

1. SEBASTIÀ GRIMALT RIERA

2. NEUS DURAN MASSANET

3. ANTONI LEÓN MAGAÑA

4. ALICIA OLIVARES BALLESTER

5. SEBASTIÀ MONTSERRAT NADAL FULLANA

6. SEBASTIANA MASCARÓ MAS

7. ANDREU GALMÉS MARTÍ

8. DIANA GARAU METZINGER

9. GONZALO JAVIER REGUSCI GONGORRA

10. MARIA DEL MAR MORALES GUISCAFRÉ

AIPC/SYS (AIPC/SYS)

1. ANTONIA LLODRÀ BRUNET (AIPC/SYS)

2. JÚLIA ACOSTA MIQUEL (AIPC/SYS)

3. MIQUEL PUIGSERVER CLAR (AIPC/SYS)

4. ANTONIO GARCÍA CASTILLO (AIPC/SYS)

5. NATALIA LLULL ROSASO (AIPC/SYS)

6. ANTONIO RIERA ZABALA (AIPC/SYS)

7. MÓNICA SANCHO SÁNCHEZ (AIPC/SYS)

8. BARTOLOME VADELL LLULL (AIPC/SYS)

9. ISABEL SOLER FERRER (AIPC/SYS)

10. SEBASTIÀ BONET RIERA (AIPC/SYS)

11. CAROLA FRANCISCA MARTÍNEZ MEHATZ (AIPC/SYS)

12. DIANA PALOMO NIEMANN (AIPC/SYS)

13. JUAN JAVIER DIAZ SALAS (AIPC/SYS)

14. MANUEL ENRIQUE SÁNCHEZ JIMENO (AIPC/SYS)

15. VANESA ALLANDE BARCELÓ (AIPC/SYS)

16. JUAN SEBASTIÁN TORTOSA MORENO (AIPC/SYS)

17. ANTONIA BALLESTER GALMÉS (AIPC/SYS)

18. MARGARITA SITGES BRUNET (AIPC/SYS)

19. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ VEGA (AIPC/SYS)

20. MONSERRAT CAROLINA DE LAS HERAS FERNÁNDEZ (AIPC/SYS)

21. JUAN GOMILA CAPÓ (AIPC/SYS)

Suplentes

1. PEDRO ESTRANY CORONADO (AIPC/SYS)

2. ANA MARIA BRUNET GOMILA (AIPC/SYS)

3. LOURDES MELIS GOMILA (AIPC/SYS)

4. JUAN MIGUEL PALMER OLIVER (AIPC/SYS)

5. BERNAT AMER ARTIGUES (AIPC/SYS)

6. CATALINA VADELL NADAL (AIPC/SYS)

7. MANUEL ARTURO COMPTE VARAS (AIPC/SYS)

8. ANTONIA FONT GARCIA (AIPC/SYS)

9. JAUME BRUNET GOMILA (AIPC/SYS)

Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)

1. NURIA HINOJOSA ABENZA

2. ARTUR AGUILO FRAU

3. MARIA ANTONIA TRUYOLS MARTI

4. LLORENÇ MESQUIDA ADROVER

5. MARIA DEL MAR NICOLAU RIERA

6. PERE GOMILA PLANAS

7. MARIA MICAELA NICOLAU MAS

8. RUBEN SIERRA CAMARERO

9. ISABEL AGUILAR LLULL

10. PERE DURAN LLODRA

11. CARMEN GONZALEZ PERELLO

12. JULIAN JAUIME MIQUEL PASCUAL

13. GEMA CIUDAD PARRALEJO

14. JOSE ANTONIO MONTOYA RUIZ

15. ROSARIO IZQUIERO CALERO

16. FRANCISCO JAVIER AMOR FRAU

17. MARIA MAGDALENA RIERA FRAU

18. MARC JUANEDA CALDENTEY

19. RAQUEL TOJEIRO PEDREIRO

20. SEBASTIAN NADAL SANTANDREU

21. AMANDA FERNANDEZ RUBI

Suplentes

1. MARIA DURAN FEBRER

2. SEBASTIA RIERA FULLANA

3. CATALINA MERCEDES AMER RIERA

PARTIDO POPULAR (PP)

1. MARIA ANTÒNIA SANSÓ JAUME

2. MAGDALENA MARÍA GARCÍA PERELLÓ

3. BERNARDINO BOU BARBOSA

4. GERMA MARIA VIDAL RIERA

5. JUAN JUAN SUREDA

6. CRISTINA GÓMEZ MASSANET

7. MATEU FULLANA PASCUAL

8. JAUME RIGO MATHEU

9. MARÍA MENDOZA JIMÉNEZ

10. RAFAEL HINOJO MORENO

11. MARÍA BAUZÁ MASCARÓ

12. JOSÉ ESTEBAN CATALÁ ORTEGA

13. BEL ALICIA PONT GAYÀ

14. SEBASTIÀ GIBANEL GALMÉS

15. ENCARNA RODRÍGUEZ CAPAPE

16. MATEU RIBOT ROSSELLÓ

17. MARIA ÀNGELA SUREDA SANSÓ

18. RAFAEL NADAL HOMAR

19. CATALINA SUREDA FONS

20. BARTOLOMÉ ROSSELLÓ RAMONELL

21. PEDRO ROSSELLÓ CERDÁ

Suplentes

1. MIQUEL ÀNGEL DURAN RAMON

2. TONI SUREDA FONS

3. FRANCISCA VALLS SAMPOL

4. MARÍA ISABEL GALLEGO SÁNCHEZ

5. EDUARDO PUCHE CASTILLEJOS

EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. MARGA FONS ROSSELLÓ

2. DAMIÀ FLUIXÀ DURÀN

3. BARTOMEU SIQUIER RABANEDO

4. MARGALIDA GALMÉS MEDINA

5. JORDI CALDENTEY MAS

6. BARTOMEU GOMILA MATE

7. FRANCISCO MATEU CAPLLONCH

8. MARIA LUISA PORRAS FULLANA

9. MARGARITA ROSA ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ

10. MARTA ABRINES CERDÀ

11. BARTOMEU A. FRAU LLULL

12. MARTINA SUREDA MORA

13. ANGEL ROSADO MUÑOZ

14. PAULA CERDÀ MACIAS

15. TONI BALLESTER LÓPEZ

16. PEDRO BONET MASCARÓ

17. ANTONIO PERELLÓ ROSSELLÓ

18. SALVADOR VADELL BRUNET

19. CATALINA GRIMALT LLODRÀ

20. CATALINA LLOMPART FULLANA

21. GABRIEL SUREDA LLULL

Suplentes

1. FELIP CALDENTEY MAS

UNIDOS PODEMOS (UNIDOS PODEMOS)

1. RAMON JAUME PEREZ MUÑOZ

2. ALEJANDRA SANCHEZ PIZARRO

3. ALEJANDRO ROBLES SOSA

4. DESIREE NATALI MONTAUVAN MARTINEZ

5. MIQUEL ALEJANDRO VERICAD MARCUELLO

6. MARIA ELENA MARTINEZ MASSANET

7. FERNANDO MONTERO MORAN

8. VANESA DE VOLDER FERNANDEZ

9. GONZALO SAIZ GARCIA

10. ANA ISABEL DIEZ MANSO

11. PERE ANTONI PEREZ MUÑOZ

12. MARIA YOLANDA DIEZ MANSO

13. PEDRO ROBLES GIGANTE

14. LILIA LUCIA PAZMIÑO NARVAEZ

15. JOSE SALAS MAQUEDA

16. ERIC DANIEL LEDO NEUBACH

17. JOSE MIGUEL FERNANDEZ PEREIRA-CABRAL

18. LAURA PEREZ NIETO

19. SEBASTIAN QUETGLAS RIERA

20. MARIA ESPERANZA SANS REGIS

21. IVAN SEVILLANO MIGUEL

Suplentes

1. FRANCESC MARI TORREJON

2. SEBASTIANA VIDAL BARCELO

3. JUAN ALEJANDRO HERVAS VALENZUELA  