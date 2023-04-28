EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)

1. BARTOMEU MOLL ROIG

2. MARIA ELIONOR HERNANDEZ ESTELA

3. EDUARDO CABRERO MARTIN

4. ANA MILENA CARMONA GARCIA

5. MATEU MELIS TOUS

6. CRISTINA VALERO CANO

7. CHRISTIAN HERVAS ZURRIAGA

8. NOEMI GARCIA MARCOS

9. DAVID ALARCON LOPEZ

10. AINA HERNANDEZ ESTELA

11. CLARA GUISCAFRÉ FERRER

12. MARIA PELLICER FERRER

13. EMILIO JOSE PACHECO RUIZ

14. ANTONIO JUAN SALOM

15. PERE CASTELLANO ALZINA

16. MARIA MERCEDES MORENO CORRALIZA

17. JAIME TOUS PELLICER

Suplentes

1. INES RUIZ MOREY

2. MARIA DEL MAR RIERA MAYOL

3. MARC SOSA AMORES

4. KEVIN DAVID FLOREZ FALLA

Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)

1. RAFAEL FERNANDEZ MALLO

2. CARMEN CORRALIZA GALLARDO

3. LUIS ALBERTO GINARD LLULL

4. CLAUDIA TROPPA HEUSEL

5. AGUSTI NEBOT MASSANET

6. ISABEL MARIA RODRIGUEZ ROBLES

7. JAIME FABA SANCHO

8. BELEN ALONSO DOMINGUEZ

9. OSCAR MUÑOZ MOLL

10. VANESA FERRERA HEREDIA

11. JOSE UCEDA GONZALEZ

12. MARIA ANGELES PIÑEIRO ESCANELLAS

13. ANTONI FERRAN SUREDA PEÑALVER

14. MARIA MAGDALENA ALBERTI GILI

15. JAVIER GARCIA SANCHEZ

16. MONICA VIEJO BECERRA

17. PERE TERRASA HERNANDEZ

Suplentes

1. MARIA CRUZ MARTIN FULGENCIO

2. JOSEFA MORATO FERNANDEZ

3. JOSE ANTONIO MOYA PAEZ

PARTIDO POPULAR (PP)

1. MIREIA FRANCESCA FERRER JAUME

2. PAULINO FABA SANCHO

3. SERGI VIEJO BARBA

4. AGRIPINA ROCHA RODEIRO

5. MANUEL ALBERTO FILGUEIRAS POSADA

6. RUBÉN FERRER VALERO

7. BARTOLOMÉ GILI SOLER

8. MARÍA MORENO LLABATA

9. MARINA CURSACH RIUTORT

10. JAVIER MAYO ESCOBEDO

11. AUBA SÁNCHEZ RIUTORT

12. LUCÍA HERRÁEZ DOMÍNGUEZ

13. TOMEU GARAU MALPESA

14. CELIA DOMÍNGUEZ ROMÁN

15. FRANCISCO JAVIER GARCÍA JIMÉNEZ

16. SONIA NIETO ISIDORO

17. MIGUEL RIERA MUÑOZ

Suplentes

1. ANTONIA BONNÍN DANIEL

2. DOMINGO BONNÍN MASÓ

3. MARGALIDA SERVERA FERRER

4. PEDRO SANSÓ FLAQUER

MÉS PER MALLORCA (MÉS)

1. NÚRIA GARCIA CABALLERIA

2. MIREIA FLAQUER LLULL

3. MARGALIDA BISQUERRA GARCIA

4. JOAN CAMPINS MELIS

5. YANNICK WILKEN

6. MARIA PILAR DIAZ VILLAFAINA

7. VICTÒRIA PIÑOL TORRENTE

8. ANTONI CARLES MELIS PONT

9. JOSE FRANCISCO VERGARA LOPEZ

10. AINA ESTEVA FLAQUER

11. PERE FUSTER NADAL

12. PACO GOLIÁN COSTA

13. BERTA LIESEGANG MOLL

14. MARIA VIVES GARAU

15. MARIA ORTS RODRÍGUEZ

16. MATEU GARAU FLAQUER

17. VICTÒRIA MARTÍNEZ GARCÍA

Suplentes

1. MIQUEL FLAQUER SERVERA

2. JOSEP TERRASA FLAQUER

3. MAGDALENA NEBOT VAQUER

UNIDOS PODEMOS (UNIDOS PODEMOS)

1. ANTONIO RODRIGUEZ URBANO

2. ANTONIO ALZINA GOMEZ-QUINTERO

3. LUCIA GUTIERREZ PANAL

4. CONCEPCION SANCHEZ PORTILLO

5. JUAN JOSE GRANDE LOPEZ

6. JOSE ARANDA HUERTAS

7. ISABEL MEJIAS JARAMILLO

8. FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ

9. JOSE LUIS JARAMILLO GARCIA

10. MARIA JOSE MUÑOZ TORRECILLAS

11. DANIEL RODRIGUEZ GARCIA

12. EVA MARIA MACHADO VILLENA

13. XAVIER MORELL SANSO

14. RAQUEL MARTIN DE LA ROCHA

15. OBDULIO RAMIREZ ROMERO

16. JUDIT LOZANO GUTIERREZ

17. LUIS MIGUEL BERNAL GUTIERREZ

Suplentes

1. DEOGRACIAS CASTELLANOS CASTILLA

2. ZENAIDA CARRERA GARCI  