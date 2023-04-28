EL PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS (EL PI)
1. BARTOMEU MOLL ROIG
2. MARIA ELIONOR HERNANDEZ ESTELA
3. EDUARDO CABRERO MARTIN
4. ANA MILENA CARMONA GARCIA
5. MATEU MELIS TOUS
6. CRISTINA VALERO CANO
7. CHRISTIAN HERVAS ZURRIAGA
8. NOEMI GARCIA MARCOS
9. DAVID ALARCON LOPEZ
10. AINA HERNANDEZ ESTELA
11. CLARA GUISCAFRÉ FERRER
12. MARIA PELLICER FERRER
13. EMILIO JOSE PACHECO RUIZ
14. ANTONIO JUAN SALOM
15. PERE CASTELLANO ALZINA
16. MARIA MERCEDES MORENO CORRALIZA
17. JAIME TOUS PELLICER
Suplentes
1. INES RUIZ MOREY
2. MARIA DEL MAR RIERA MAYOL
3. MARC SOSA AMORES
4. KEVIN DAVID FLOREZ FALLA
Partido Socialista de Illes Balears (PSOE)
1. RAFAEL FERNANDEZ MALLO
2. CARMEN CORRALIZA GALLARDO
3. LUIS ALBERTO GINARD LLULL
4. CLAUDIA TROPPA HEUSEL
5. AGUSTI NEBOT MASSANET
6. ISABEL MARIA RODRIGUEZ ROBLES
7. JAIME FABA SANCHO
8. BELEN ALONSO DOMINGUEZ
9. OSCAR MUÑOZ MOLL
10. VANESA FERRERA HEREDIA
11. JOSE UCEDA GONZALEZ
12. MARIA ANGELES PIÑEIRO ESCANELLAS
13. ANTONI FERRAN SUREDA PEÑALVER
14. MARIA MAGDALENA ALBERTI GILI
15. JAVIER GARCIA SANCHEZ
16. MONICA VIEJO BECERRA
17. PERE TERRASA HERNANDEZ
Suplentes
1. MARIA CRUZ MARTIN FULGENCIO
2. JOSEFA MORATO FERNANDEZ
3. JOSE ANTONIO MOYA PAEZ
PARTIDO POPULAR (PP)
1. MIREIA FRANCESCA FERRER JAUME
2. PAULINO FABA SANCHO
3. SERGI VIEJO BARBA
4. AGRIPINA ROCHA RODEIRO
5. MANUEL ALBERTO FILGUEIRAS POSADA
6. RUBÉN FERRER VALERO
7. BARTOLOMÉ GILI SOLER
8. MARÍA MORENO LLABATA
9. MARINA CURSACH RIUTORT
10. JAVIER MAYO ESCOBEDO
11. AUBA SÁNCHEZ RIUTORT
12. LUCÍA HERRÁEZ DOMÍNGUEZ
13. TOMEU GARAU MALPESA
14. CELIA DOMÍNGUEZ ROMÁN
15. FRANCISCO JAVIER GARCÍA JIMÉNEZ
16. SONIA NIETO ISIDORO
17. MIGUEL RIERA MUÑOZ
Suplentes
1. ANTONIA BONNÍN DANIEL
2. DOMINGO BONNÍN MASÓ
3. MARGALIDA SERVERA FERRER
4. PEDRO SANSÓ FLAQUER
MÉS PER MALLORCA (MÉS)
1. NÚRIA GARCIA CABALLERIA
2. MIREIA FLAQUER LLULL
3. MARGALIDA BISQUERRA GARCIA
4. JOAN CAMPINS MELIS
5. YANNICK WILKEN
6. MARIA PILAR DIAZ VILLAFAINA
7. VICTÒRIA PIÑOL TORRENTE
8. ANTONI CARLES MELIS PONT
9. JOSE FRANCISCO VERGARA LOPEZ
10. AINA ESTEVA FLAQUER
11. PERE FUSTER NADAL
12. PACO GOLIÁN COSTA
13. BERTA LIESEGANG MOLL
14. MARIA VIVES GARAU
15. MARIA ORTS RODRÍGUEZ
16. MATEU GARAU FLAQUER
17. VICTÒRIA MARTÍNEZ GARCÍA
Suplentes
1. MIQUEL FLAQUER SERVERA
2. JOSEP TERRASA FLAQUER
3. MAGDALENA NEBOT VAQUER
UNIDOS PODEMOS (UNIDOS PODEMOS)
1. ANTONIO RODRIGUEZ URBANO
2. ANTONIO ALZINA GOMEZ-QUINTERO
3. LUCIA GUTIERREZ PANAL
4. CONCEPCION SANCHEZ PORTILLO
5. JUAN JOSE GRANDE LOPEZ
6. JOSE ARANDA HUERTAS
7. ISABEL MEJIAS JARAMILLO
8. FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ
9. JOSE LUIS JARAMILLO GARCIA
10. MARIA JOSE MUÑOZ TORRECILLAS
11. DANIEL RODRIGUEZ GARCIA
12. EVA MARIA MACHADO VILLENA
13. XAVIER MORELL SANSO
14. RAQUEL MARTIN DE LA ROCHA
15. OBDULIO RAMIREZ ROMERO
16. JUDIT LOZANO GUTIERREZ
17. LUIS MIGUEL BERNAL GUTIERREZ
Suplentes
1. DEOGRACIAS CASTELLANOS CASTILLA
2. ZENAIDA CARRERA GARCI