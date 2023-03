Tras 16 años como regidor en el Ayuntamiento, Toni Cànovas de On Son Servera anuncia que no volverá a concurrir a las elecciones y que la formación que fundó en 2014 también será dada de baja tras no encontrar relevo político. El edil esgrime motivos personales y laborales para no poder dedicarse a la política municipal.

De estos 16 años en política municipal, Cànovas asegura que se queda con que ha sido una «gran experiencia vital» que ha ejercido con «gran pasión y placer» porque han supuesto un «enriquecimiento personal y humano incalculable».