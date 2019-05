Alicia Homs: "Europa necesita que votemos y paremos a esa extrema derecha que puede hacer mucho daño"

Ocupa el puesto 17 de la lista del PSOE para las europeas, a la vez que el octavo de la candidatura al ayuntamiento de Palma. Politóloga y máster en diplomacia, nacida en Palma en octubre de 1993, es uno de los jóvenes valores del PSIB de Armengol en cuyo Govern trabaja como asesora en la conselleria de Trabajo

P Los sondeos pronostican la victoria del PSOE el 26M, pero no tanto como para asegurar que usted logrará el escaño en el Parlamento Europeo ni en Cort.

R Creo que no debemos fiarnos de las encuestas. El PSOE crece, pero las encuestas no nos harán ganar las elecciones. Tenemos que movilizar mucho a la gente para que el 26 vaya a votar. Creo que lo que dicen los sondeos no es descabellado, pero hay que ir con pies de plomo y movilizar al máximo, como el 28 de abril. En lo que se refiere a mi puesto en las listas, tanto en las europeas como para el Ayuntamiento, es complicado saber qué ocurrirá. Las encuestas me colocan en ambos casos en el filo.

P ¿Si logra escaño en el Parlamento Europeo y en Cort con cuál se quedará?

R Haré lo que el partido me pida. Los dos retos me hacen una enorme ilusión. Hice mi Erasmus en Bruselas y aproveché mi estancia ahí para hacer las prácticas.

P ¿Cómo convencería a los ciudadanos de que las elecciones europeas son igual de importantes que las autonómicas?

R Estas elecciones europeas en concreto son fundamentales. Nos jugamos mucho. Europa necesita que votemos y paremos a esa extrema derecha que viene con fuerza y que mejor que no gobierne porque nos puede hacer mucho daño. Derechos conseguidos durante años se podrían perder. Para convencer a los ciudadanos hay que mostrarles lo que Europa hace por nosotros y por nuestras islas, nuestras ciudades y municipios.

P ¿Por qué cree que los ciudadanos ven a la UE tan lejana?

R Porque ese trabajo de acercarla no se ha hecho como se debía. Europa ha hecho mucho por la ciudadanía. Yo, que soy joven, tengo el ejemplo de la garantía juvenil, del programa Erasmus que nos han dado muchas oportunidades. Hay que explicarles a los ciudadanos que las políticas europeas nos benefician y afectan mucho mas de lo que creen.

P ¿El 'brexit' ha debilitado el proyecto europeo?

R El brexit nadie lo ve ya como un éxito. Incluso Marine Le Pen, que era partidaria de que Francia fuera la siguiente en salir, ya no lo ve tan necesario. Los partidos de ultraderecha ya no quieren salirse, ahora quieren entrar para cargársela desde dentro, lo que es mucho más peligroso que el brexit. El que hayan cambiado de idea es porque ven que en el Reino Unido no ha sido tan fácil como esperaba ni ha tenido los beneficios que decían para sus ciudadanos. Al final el brexit no ha debilitado Europa, porque ha demostrado a los Estados que hay que estar unidos y que así el proyecto europeo avanzará.

P El Mediterráneo se ha convertido en la tumba de miles de personas. ¿En qué falla Europa?

R Creo que en lo que falla es en que necesitamos una política común de todos los países de la UE ante este problema. Desde el momento en el que en Europa no hay fronteras entre los países de la UE no es el Estado por el que entran estos inmigrantes el que se tiene que hacer cargo, sino todos. Tenemos que ayudarles porque son personas que no se van por placer de sus países, se van con situaciones muy dramáticas hasta el punto de arriesgar su vida.

P Es asesora del Govern. Una de las cuestiones que ahora está en manos de la Comisión Europea es la ley balear del cambio climático por sus restricciones al diésel. ¿Se ve capaz de convencer a Bruselas?

R Lo voy a defender al máximo. Balears ha sido un referente con esta ley y la de residuos. Podemos crear un precedente en Europa porque con estas cuestiones si no actuamos todos no servirá. Creo que esta ley recibirá el visto bueno. Lo pelearemos mucho pero saldrá adelante porque la lucha contra el cambio climático es vital para el futuro de todos.

P El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) se marca como uno de los ejes de su campaña el establecimiento de un salario mínimo europeo. ¿Es factible?

R Sí. Sería un salario mínimo adecuado al nivel de vida de cada país. Estoy de acuerdo. Aquí ya hemos conseguido subirlo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Poder equipararlo a otros países de Europa para tener un mejor estado de bienestar sería muy positivo.

P ¿Y el seguro de desempleo europeo que propone el PSOE será bien visto por el resto de partidos socialdemócratas de Europa?

R Debería. Lucharemos para que sea una realidad. Es necesario, sobre todo para esos países en los que, en época de crisis, el Estado ha tenido que hacer fuertes inversiones en esa prestación. La gente que está en esa difícil situación vería que tiene el respaldo de Europa.