El PP de Baleares ha arrancado esta mañana la precampaña electoral, de cara a los comicios del próximo 28 de mayo, con la presencia de los tres principales candidatos, Marga Prohens, Llorenç Galmés y Jaime Martínez. Un acto que se ha celebrado en la plaza de España de Palma, junto a un cartel del PP colocado en una marquesina de los autobuses, en el que se detalla uno de los pilares de la campaña, que será el compromiso de bajar los impuestos a los ciudadanos, para poder hacer frente a la actual dificultad económica.

Marga Prohens, la candidata a presidir el Govern, explicó que el Partido Popular lleva un año y medio hablando con los representantes de distintos sectores sociales de las islas, para conocer de cerca cuáles son los principales problemas que tienen los ciudadanos, para presentar propuestas para solucionarlos.

La líder popular se ha comprometido a bajar los impuestos si su partido gobierna en la próxima legislatura en Baleares, además de mejorar la gestión de las listas de espera sanitarias, acelerar el proceso para lograr una licencia de obras y conseguir expulsar de inmediato a los okupas que entran los domicilios.

También se comprometió a eliminar las restricciones de velocidad que ha impuesto el Consell de Mallorca en la vía de cintura, ya que entiende que “Palma se ha convertido en una ratonera a la hora de entrar en la ciudad”

Prohens fue muy crítica con el PSOE, afirmando que está presentando de nuevo todos los proyectos que viene anunciando desde hace más de ocho años, como por ejemplo la construcción de un nuevo parque de bomberos en Felanitx, o la reforma del antiguo Son Dureta.

La candidata dejó muy claro que el eje de su campaña se basará en el compromiso de bajar los impuestos, así como eliminar los tributos de sucesiones y donaciones, además de mejorar la gestión de los servicios públicos.

El PP todavía no ha hecho públicos los nombres de las personas que integrarán las listas electorales a las tres principales instituciones a las que aspira a gobernar, como son el Govern, el Consell y el Ayuntamiento de Palma. En cambio, el PSOE ya ha anunciado todos los nombres que constituyen estas listas. Esta situación no preocupa a Prohens, que señaló que no entendía la prisa que tenían los socialistas en dar a conocer las listas electorales. “Anuncian estos nombres porque no tienen propuestas que presentar. Lo que quiere el ciudadano son propuestas y soluciones, no nombres en las listas electorales”, detalló la candidata al Govern. Por tanto, no quiso adelantar la fecha en la que el partido anunciará los nombres de las listas electorales.

Prohens afirmó que el PP ha elaborado un “programa realista”, con la intención de ir ayudando al ciudadano a afrontar las dificultades económicas que están sufriendo en estos momentos, con la subida de la cesta de la compra, el incremento de los productos básicos y el aumento de las hipotecas. La receta que presenta el partido que lidera Prohens en Baleares es bajar los impuestos, para que los ciudadanos no se vean tan castigados con este aumento de los precios.

Prohens, en su condición también de diputada nacional del PP, aprovechó la presentación de la precampaña para atacar la moción de censura que ha impulsado Vox, con la presentación del candidato Ramón Tamames, afirmando que se trata de una estrategia política que solo conseguir “dar alas” al gobierno del presidente Sánchez. Por ello, se mostró a favor de que su partido se abstenga en la votación.