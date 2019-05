Asamblea de Més per Menorca el sábado sobre su entrada en el Govern

Més per Menorca celebrará este sábado una asamblea para decidir si entra en las negociaciones entre los partidos del Pacto para integrarse en el Govern de la socialista Francina Armengol. El partido formó parte del Ejecutivo del Pacto hasta marzo de 2017, cuando decidió salir después de que Ruth Mateu fuera forzada a dimitir como consellera por el caso Contratos. Ahora, Armengol no necesita a los dos diputados que han logrado (uno menos que en 2015) ya que suma mayoría con los escaños de PSIB, Més per Mallorca, Podemos y Gent per Formentera. Més per Menorca, además, deberá decidir si se integra en el Parlament en el grupo mixto o se une al de Més per Mallorca.