Sectores del PP reclaman a Biel Company mucha más autocrítica

La pérdida de 28.000 votos y quedar 11.000 alejados del PSIB-PSOE ha dejado al PP de Balears del todo desubicado. Ayer los populares todavía no habían reaccionado al ver a su partido por primera vez en la historia de las islas por detrás de los socialistas y relegados a segunda fuerza política en el Parlament y el Consell. No obstante, algunos sectores del PP consultados creen que ha faltado autocrítica y no toda la culpa la pueden dar a Madrid o a la división del voto de la derecha.

En la tarde de hoy el PP celebrará junta directiva regional y algunos barones piensan pedir a Biel Company que haga un poco más de autocrítica sobre su gestión al frente del partido. Fuentes internas de la formación aseguran que él se siente fuerte y piensa seguir, ya que el resultado "podría haber sido mucho peor".

Los sectores consultados no creen que se genere una crisis interna que pueda acabar con el liderazgo de Company. Consideran que el momento de abrir el debate de la sucesión será cuando tenga lugar el congreso ordinario previsto para el año que viene. Sin embargo, opinan que es preciso analizar de forma clara lo que ha ocurrido y no están nada de acuerdo con las valoraciones que se han hecho hasta el momento de dar la culpa a la división del voto de la derecha y la tendencia nacional favorable al PSOE.

Un destacado barón explicaba ayer a un grupo de afiliados que este argumento esgrimido por Biel Company y Llorenç Galmés, candidatos al Govern y al Consell, no se sostiene. "Desde el momento que en Eivissa se ha cosechado un gran resultado, recuperando las instituciones y con la presencia de Vox y de Ciudadanos, es que se han hecho cosas mal en la cúpula regional durante este último año".

También hay quien cree que no se ha sabido unir al partido tras la guerra interna que acabó con el liderazgo de José Ramón Bauzá y hay cicatrices que desde la cúpula regional no han sabido curar para unificar el partido y presentarse fuertes a las elecciones.

Por otra parte, también hay sonoras críticas por la campaña que ha realizado el PP, tanto en las generales como en las autonómicas. Los dirigentes de peso consultados por este periódico apuntan que nunca un candidato del PP había dado la sensación de tanta improvisación. "El ideólogo del lema de campaña ('Ho farem bé') ya tendría que estar cesado", reflexionaba en voz alta un barón con importantes cargos en el PP en pasadas legislaturas.



Descartan su dimisión hoy



En la junta directiva regional estarán los representantes de todas las islas. No se espera una revolución, sólo algunas críticas para hacer reflexionar. Entre otras cosas porque Company en estos momentos no tiene ninguna oposición interna y no hay nadie con fuerza que pueda cuestionar su liderazgo, incluso pese a los resultados cosechados en las dos últimas citas electorales. Es por ello que sólo se hablará de lo que se ha hecho mal. Otra de las críticas que circulan en el entorno del PP es que Company se ha rodeado de un círculo muy reducido de personas durante la campaña y no ha consultado prácticamente con nadie de experiencia, que en el PP hay muchos.

Hay que recordar que la coordinación de campaña ha dado tumbos en los últimos meses. Empezó Sebastià Sagrera y acabó coordinando la acción electoral la exconsellera Mabel Cabrer.

Por su parte, el candidato al Consell, Llorenç Galmés, señaló ayer que el PP debe "analizar con calma y tranquilidad" sus resultados en las elecciones autonómicas, insulares y locales y ver "dónde flojeó" el partido.

Galmés, preguntado en IB3 Radio sobre la continuidad de Company, aseguró que "todavía no se ha hablado" y recordó que el líder del PP en las islas "dejó claro durante la noche electoral que por encima de cualquier persona está el proyecto". "En este momento se debe analizar y a partir de ahí se tomarán decisiones más importantes", aseguró Galmés.