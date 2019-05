Gallardo admite que los resultados de Més en Palma han sido malos

Miquel Gallardo, miembro de la Ejecutiva de Més, ha admitido que los resultados de Palma no han sido "buenos" y que no eran los que se esperaban después de haber ostentado la alcaldía los dos últimos años. No obstante ha valorado que los tres concejales obtenidos permitirán seguir ostentando una mayoría de izquierdas en el consistorio palmesano y evitar "que Ciutat caiga en manos de las derechas". Preguntado si veía factible reeditar el pasado acuerdo que permitió gobernar dos años a PSOE y los otros dos a Més, Gallardo se ha mostrado sincero y ha señalado que, con los resultados dados, no lo ve posible.

Respecto a los resultados obtenidos en el Parlament, cuando todavía faltaba bastante para llegar al cien por cien escrutado, el miembro de la Ejecutiva ha anticipado que no creía que se quedarían muy lejos de obtener el quinto diputado, un resultado que más que malo ha calificado de "regular". No obstante ha lanzado el mensaje de que junto a los tres de Més per Menorca sumarían siete diputados que, ha resaltado, permitirán mantener un Govern de progrés durante cuatro años más por primera vez en el periplo democrático de estas Islas