En campaña

Unidas Podemos Propone que los empleados del Ibanat tengan categoría de bombero forestal

La coalición de Izquierda Unida y Podemos, Unidas Podemos, reconocerá la categoría laboral de bombero forestal a los trabajadores del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) si tiene representación en los próximos comicios. Se trata, según Yllanes, de "un paso importante para garantizar la estabilidad laboral y mejorar sus condiciones laborales, tanto en medios materiales como en la categoría profesional". "Esta demanda tiene mucho que ver con el Horizonte Verde que Unidas Podemos lleva en su programa electoral". Además, "quieren que se aplique a aquellos que llevan muchos años trabajando en la extinción de incendios con medios materiales precarios y con sueldos que muchas veces no llegaban a 1.000 euros", añadió.

PSOE, Podemos y Més Asumen 24 medidas propuestas por la Plataforma Salud Pública

PSIB-PSOE, Podemos Balears y Més per Mallorca firmaron ayer un documento por el cual se comprometen a poner en práctica 24 medidas para mejorar la calidad del sistema público de salud en caso de ganar las elecciones, una iniciativa planteada por Plataforma Ciudadana por la Salud Pública. Por su parte, el PP y Ciudadanos no han firmado por el momento, y han propuesto una reunión con la Plataforma para decidir si al final secundan o no la iniciativa. El Pi estudiará si hace o no aportaciones al programa.

'Compromís por Europa' Compromís lanza su nueva coalición con seis partidos, entre ellos Més per Mallorca

Compromís presentó su remodelada coalición para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, bajo el nombre de 'Compromiso por Europa', a la que ha conseguido sumar seis nuevos partidos: Més per Mallorca, Nueva Canarias, Coalición por Melilla, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Izquierda Andalucista y Verdes de Europa.