Malena Contestí: "Con Le Pen o Salvini tenemos puntos en común, pero no todos, para nada"

Candidata de Vox al Congreso de los Diputados. Las encuestas pronostican que el 28 de abril se convertirá en diputada por Balears. Mujer, joven y con labia tiene la misión de dar la mejor imagen del partido de extrema derecha. Después de una primera negativa de la formación, Malena Contestí (Palma, 1985), jurista y experta en urbanismo, concede esta entrevista

P Todas las encuestas coinciden en que la irrupción de Vox será a costa del PP. ¿Han venido a hundir al PP?

R En absoluto, venimos a dar soluciones. Si el PP se hunde, se hunde solo. Nosotros recogemos parte del PP, de Ciudadanos y también una parte del PSOE y de Podemos. No, no venimos a hundir al PP, sino a dar soluciones.

P Rechazan la etiqueta de extrema derecha, pero sus aliados en Europa son Marine Le Pen, Salvini o Wilders.

R Es que no son nuestros aliados. Tenemos puntos en común, pero no todos, para nada. No son nuestros aliados.

P Abascal coincidió con todos ellos en una cumbre de partidos en 2017.

R Nos invitaron a un evento y la gente se fijó en algunos encuentros que les interesaba, como con Marine Le Pen. Pero nos encontramos, no somos aliados.

P ¿Les considera de extrema derecha?

R No me gusta calificar ni de extrema derecha ni de derecha, son etiquetas, a veces con políticas opuestas. Huyo de etiquetas, me fijo en las propuestas.

P Uno de sus caballos de batalla es la inmigración ilegal. Pero según las estimaciones no llega a un 1% en Balears.

R Como candidata al Congreso represento a toda España no solo a Balears. El problema de la inmigración existe, no con toda, pero sí con la ilegal. Sólo decimos que abogamos por que sea regulada.

P Dicen que "copan las ayudas sociales", pero sin documento de identidad no tienen acceso a ninguna prestación.

R No es verdad, hay instituciones y ayudas que sí que se destinan a los inmigrantes ilegales, a su traída y acogida.

P ¿Cuáles son esas ayudas?

R Pues todos los funcionarios y cuerpos de seguridad que tienen que estar ayudando a esas personas que sueltan en el mar, que funcionan como taxi. Y las ayudas de alojamiento, comida o inserción, que al final no se consigue.

P Entonces, habla de refugiados.

R Lo de Welcome Refugees es una gran mentira, no son refugiados. Son personas que vienen con mafias desde África. Es un gran drama, no lo negamos.

P Dicen que no quieren financiar "chiringuitos feminazis", pero los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género son finalistas.

R El Pacto de violencia de género debe revisarse, comete injusticias con los hombres. La actual normativa no es efectiva. Se destinan anualmente 200 millones anuales en subvenciones que no son finalistas y no sirven para nada.

P Pero, ¿reconocen un problema en España con la violencia de género?

R Efectivamente. Es un problema, pero somos el país de Europa con menos violencia de género. Hay más en Alemania. ¿Es un drama? Bueno, hay un problema.

P ¿Están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo?

R No estamos en contra de que formen una unión civil. Otra cosa es que consideramos que la institución del matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sólo eso. Es una cuestión de nombre.

P ¿Cuál es el problema de llamarlo matrimonio si son del mismo sexo?

R Simplemente Vox considera que el nombre debe ser distinto. Ya está. Pero no es el tema al que damos más importancia.

P ¿No es peligroso facilitar el acceso a las armas como propone Abascal?

R Nunca se ha dicho eso.

P Al menos eso dijo Santiago Abascal en su entrevista en armas.com.

R Si Santi [Abascal] dijo eso no se expresó bien. Otra cosa es que se considere el concepto de legítima defensa en el interior de la vivienda en caso de asalto si la vida de uno corre peligro.

P La legítima defensa ya es eximente.

R Es un eximente pero en la práctica no se aplica. Una persona que se defiende dentro de su vivienda tiene las de perder.

P Plantea si hay que ilegalizar a Podemos o Més. No suena democrático.

R En el momento en que hay partidos que quieren romper la nación y lo llevan a cabo por procesos ilegales deben ser ilegalizados. Podemos mientras no rompa la legalidad, no lo proponemos.

P Més no ha ido por cauces ilegales. Vox también planea cambiar la Constitución suprimiendo autonomías.

R Nunca nos opondremos a que se cambien modelos de Estado por cauces legales. Lo que no queremos permitir es que haya partidos que quieran romper por cualquier modo la nación española.

P Tienen candidatos que firmaron un manifiesto de apoyo al golpe del 36.

R En ese manifiesto no se apoya el golpe, sino la actuación militar, no política, en la misión acometida por Franco.

P Es que fue un levantamiento militar.

R En un momento en que previamente había dado un golpe de Estado el PSOE. La República no se constituyó de forma democrática. Lo que dice el manifiesto es que Franco acometió la ética militar.