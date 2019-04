Decenas de personas insultan a Arrimadas en Vic

Los diputados del grupo de Cs en el Parlament, encabezados por su líder y cabeza de lista por Barcelona a las elecciones del 28A, Inés Arrimadas, han recibido este jueves insultos de decenas de personas mientras paseaban y luego atendían a los medios en la plaza Mayor de Vic (Barcelona).



Arrimadas y otros parlamentarios del grupo naranja han visitado la ciudad de Vic, tradicional feudo electoral de las fuerzas soberanistas.



Durante su paseo por las calles de la localidad, la numerosa comitiva -acompañada por los periodistas que la seguían- apenas ha escuchado algún insulto desde lejos, pero una vez en la plaza Mayor aproximadamente medio centenar de personas se ha congregado a su alrededor y les han proferido insultos.



"Mala puta", "Puta España", "Fuera" o "Visca Terra Lliure" son algunas de las expresiones que han proferido a los diputados de Cs.







Los totalitarios nacionalistas insultan, amenazan y acosan a @InesArrimadas y otros compañeros de @CiutadansCs en Vic. Campan a sus anchas porque se creen impunes. Cuando gobernemos se aplicará la Constitución y se respetará la libertad en cada pueblo de España. #NoNosCallarán pic.twitter.com/hyBzbyz4mN — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 de abril de 2019

"¿Os imagináis la dictadura ideológica que significa el separatismo en tantos municipios de España?", ha preguntado Arrimadas en su atención a los medios, y ha añadido:, esto se va a acabar en cuanto Albert Rivera sea presidente".Según Arrimadas, "este país no se merece estar dirigido por aquellos fascistas que agreden e insultan y que quieren echar de determinados pueblos a los constitucionalistas".Ha condenado que el separatismo quiera, ha dicho, "imponer su relato y su ideología en Cataluña" y no "deje expresarse a la gente"."Vamos a hacer lo que el Gobierno de Sánchez no hace:ha proseguido.Entre los miembros de Cs que han paseado este jueves por Vic estaban el portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa, y los candidatos números tres y cinco por Barcelona al Congreso, José María Espejo-Saavedra y Carina Mejías, respectivamente.Losa los insultos recibidos mientras que las personas concentradas han cantado "Els Segadors", himno de Cataluña, y han pedido la libertad de los presos del 'procés'.La escena se ha concentrado concretamente en el centro de la plaza Major, llena de lazos amarillos, pancartas con la imagen del expresident Carles Puigdemont y una de grandes dimensiones con el lema "Us volem a casa" (Os queremos en casa)."Es una auténtica vergüenza que PP y PSOE hayan dejado que el Estado desaparezca de Cataluña", ha afirmado Arrimadas, que ha asegurado que Cs "no solo es capaz de ganar en las urnas" al independentismo sino también de "quitarles todos sus privilegios absurdos".Desde su cuenta de Twitter, Albert Rivera, candidato de Cs a La Moncloa, se ha referido a estos hechos: "Los totalitarios nacionalistas insultan, amenazan y acosan a Inés Arrimadas y otros compañeros de Cs en Vic. Campan a sus anchas porque se creen impunes. Cuando gobernemos se aplicará la Constitución y se respetará la libertad en cada pueblo de España".