Ha sido objeto de una polémica en redes: 'El País' publicaba un artículo titulado “¿Por qué nos gusta más Kate Winslet gorda y vieja que de musa del Titanic?“. En el artículo se cuenta que Kate Winslet protestó a los productores de la serie 'Mare of Easttown' (HBO) por manipular las imágenes para suprimir una arruga en el contorno de ojos y un michelín. Pero creemos que, por mucho que el artículo sea satírico, ese no debería ser el marco: ¿nos gustaría que el día de mañana si tenemos una hija artista se hable más de su cuerpo real que de su talento o su trabajo? Por eso queremos hablaros del enorme papel de Kate Winslet en la serie y de todo lo que hemos aprendido viéndola.

Kate Winslet nos recuerda que el vínculo entre hijos y padres es muy poderoso

No queremos hacer 'spoiler', pero desde el primer capítulo vemos a una inspectora destrozada por el suicidio de su hijo, incapaz de afrontar tanto dolor y dispuesta a paliar el dolor de otros padres y madres resolviendo casos de desaparición de los hijos e hijas de otros. Además, conocemos a su madre, una mujer muy resuelta que no ha dudado en mudarse con la inspectora para echarle una mano en el peor momento de todos. Mare, que así se llama la inspectora a la que Winslet da cuerpo, vive atormentada por la culpa, creyéndose mala madre, aterrada pensando en que su nieto pueda heredar los problemas psicológicos de su hijo y volcada en que tenga una infancia feliz. Y no se perdona que su hijo se suicidara.

Kate Winslet nos muestra la importancia de reconocer nuestras emociones

En el pueblo todo el mundo está convencido de que Mare se ha negado a procesar la muerte de su hijo y por eso se vuelca en el trabajo como una huida hacia adelante y se muestra segura y fuerte. La hija, adolescente, le reprocha continuamente que se niegue a hablar de lo ocurrido. La madre lamenta que no se haya perdonado y le recuerda que la muerte de su hijo no es culpa suya. Cuando Mare se decide a reconocer y expresar sus emociones vemos una evolución evidente, porque reconoce su derecho a cuidarse y a tener una vida propia.

Kate Winslet nos muestra la importancia del compromiso con la comunidad

Si hay algo que sostiene a Mare en los dos años de (no) duelo por el suicidio de su hijo es el firme compromiso de la inspectora con su comunidad, un compromiso no exento de peligros. Como señaló la propia actriz en la premiere de la serie, “ese compromiso con la gente a la que ama es abrumador para ella hasta el punto que la lleva a tomar algunas decisiones que tienen consecuencias devastadoras”. De hecho, Mare accede a acudir a terapia cuando el miedo a decepcionar a una comunidad que confía ciegamente en ella le comienza a abrumar. Queda bastante claro que sin ese compromiso con la comunidad y con su trabajo Mare no se habría mantenido en pie.

Tráiler oficial de la serie: