El secreto del branding

El nombre, corazón de tu marca. El nombre no es solo una palabra, es el inicio de la conversación con el cliente. Es el primer elemento de presentación y toma de contacto con tu marca. Puede ser clave en su credibilidad y aceptación en el mercado.

A mejor nombre, menores gastos de mantenimiento en identidad, publicidad y comunicación. El nombre representa a tu marca. Es la diferenciación, la capacidad de poder transmitir un significado de forma sencilla y directa. La necesidad de optimizar nuestros recursos y reducir los esfuerzos para explicar quiénes somos y qué hacemos, está haciendo que el Naming cobre especial relevancia.



¿Cómo crear un buen nombre de marca?

— El primer paso es tener definida tu marca, valores, atributos, personalidad y posicionamiento. Es esencial para poder darle forma a través de un nombre. Tener clara tu propuesta de valor y su interacción con las audiencias es imprescindible.

— Analiza a tu competencia y conoce que tipo de construcción de nombres y significados se están trabajando en tu sector.

— El secreto puede estar fuera de tu categoría, observa cómo construyen algunas marcas que utilizan el mismo territorio conceptual.

— Existen varios modelos de construcción, elige o descarta según los análisis previos; Descriptivos, Neologismo, Abstracto, Sugerente, Evocativo, Asociativo€.

— Elabora una lista de conceptos que encajen en tu propuesta de valor para descartar el tipo de nombre que NO vamos a crear.

— Empieza a crear sin filtros, no hay respuesta correcta en este punto proceso creativo. Por muy absurdos que parezcan apúntalos en la lista. Verás que algunas propuestas empiezan a tomar forma y empiezas a ver la luz.

— De la lista creada, tenemos que seleccionar los mejores y aquellos que no están previamente registrados por otras marcas.

— Puntúa los supervivientes poniéndolos en contexto para acabar de valorarlos.



10 preguntas para acabar de nombrar tu marca:

1. ¿Qué debe conseguir el nombre de tu empresa?

2. ¿El nombre limita tu crecimiento?

3. ¿El nombre tiene coherencia con tu negocio?

4. ¿És fácil de recordar?

5. ¿És fácil de pronunciar?

6. ¿Cómo te encontrarán tus clientes?

7. ¿Suena bien en todos los idiomas?

8. ¿Solo tiene significado para ti?

9. ¿Es visualmente atractivo?

10. ¿Se puede registrar sin modificar?

La creación de un nombre de marca puede ser una actividad peligrosa, no todo el mundo debería practicarla a la ligera. La vía más segura y la que presenta menos riesgos, es aquella que te llevará hasta los especialistas en naming. Porque para temas de naming es apropiado e inteligente acudir a un experto. Si tienes alguna pregunta a la que el artículo no ofrezca respuesta, no dudes en consultarme. Estaré encantado de ofrecerte la asistencia que necesitas.