'Feedback', desayuno para campeones

Cómo motivar a las personas sin gastar dinero?

En el año 2010 trabajaba como bróker aéreo. Llevaba semanas de bajón porque me daba la impresión de que mis jefes no estaban contentos con mi trabajo.

Sorprendentemente, al acabar una operación importante recibí un mensaje de texto de Lola, mi jefa: "¡Enhorabuena por el gran trabajo; estoy muy orgullosa de cómo has llevado la operación!"

La semana había sido estresante, por lo que seguía algo nervioso, pero ese mensaje lo cambió todo.

El lunes llegué al trabajo con más ganas de trabajar para seguir demostrando ante Lola.

¿La clave? El reconocimiento.

El reconocimiento es una necesidad humana; cuarto nivel de la pirámide de Maslow. Cubiertas las necesidades más básicas (fisiológicas, de seguridad y de afecto) necesitamos que se reconozca lo que hacemos bien.

Entonces, ¿por qué parece brillar por su ausencia el reconocimiento del trabajo bien hecho y solo sabemos de los "jefes" cuando las cosas salen mal?

"Es tu trabajo hacer bien las cosas". Para eso nos contratan, para hacer un buen trabajo. Pero cuando hacemos ese sobreesfuerzo y logramos algo extraordinario, si no es reconocido, las probabilidades de repetirlo caen.

¿El contrapunto? Cuando hacemos las cosas mal. Suele ser el único momento en el que nos enteramos de lo que opina el jefe (y de su carácter).

Cuando esto ocurre, al no tener el colchón emocional del reconocimiento, el golpe suele ser duro y esto desmotiva.

¿Qué hacer para motivar a las personas sin tirar de chequera?

Dar feedback efectivo.

Definido por Ken Blanchard como "desayuno para campeones", en inglés feedback significa evaluación. Permite ofrecer información sobre el desempeño, tanto de lo que hace se bien como de lo que se puede mejorar.

Cómo dar 'feedback' positivo. Cuando alguien hace algo bien es necesario decírselo indicándole lo que ha hecho bien y por qué. ¿La razón? Las acciones positivas no siempre son conscientes.

Pero al entender el qué y el porqué, puede replicar el resultado.

Ejemplo:

—"Pepa, qué grande eres." Mal.

—"Pepa, muy buen trabajo. El cliente ha quedado encantado por tu manera tan detallada de explicarle cómo funciona la aplicación." Bien.

Para nota: El reconocimiento en público infla el ego de quien lo recibe, promueve el que repita la acción y sirve como referencia de buena práctica para los demás.

Cómo dar 'feedback' constructivo. Cuando alguien hace algo mal, también hay que decírselo para evitar la recurrencia, pero teniendo cuidado con cómo se dicen las cosas.

Reprocharle lo que ha hecho puede ofenderle y minar su capacidad de desarrollo. Además, limitarse solo a lo negativo no ofrece pistas sobre cómo mejorar.

La clave está en decirle lo que ha hecho mal, por qué ha estado mal y cómo hacerlo mejor la próxima vez.

Ejemplo:

— "Pepe, vas fatal." Mal.

— "Pepe, cuando se acaba el papel de la impresora no puedes hacer como si no pasara nada porque los demás tenemos que imprimir. La próxima vez, por favor carga más papel y así no se parará el trabajo." Bien.

Importantísimo: Los humanos somos sensibles a la crítica y ésta puede marcarnos negativamente. Ofrece feedback constructivo estando a solas con la persona.

En su libro Drive, Daniel Pink menciona tres pilares para motivar a los empleados. Uno de éstos es la autonomía o tener la libertad de decidir cómo hacer las cosas.

Pero dicha autonomía requiere feedback efectivo frecuente, porque refuerza buenas prácticas, mejora las malas y ayuda a crecer. Por ello motiva a las personas y promueve el trabajo bien hecho.

Da feedback efectivo a tu equipo. Como líder quedarás genial, tu equipo trabajará mejor y alcanzarás tus propios objetivos.