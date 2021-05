Anuska Menéndez, periodista y comunicadora, fundó su empresa de consultoría, Anuska Storytelling Consultancy&Store, después de crecer profesionalmente en Camper y el IDI (Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears). Convencida de que también se puede aprender a emprender, ha sido la ganadora de Balears del «Premio A Mujer Profesional Autónoma» de CaixaBank.

Llamamos a esta sección Do-nes d’Empenta, ¿se considera una mujer emprendedora?

Siempre creí que no hasta que lo hice. Ahora pienso que una emprendedora no siempre nace sino que también se hace. El miedo se trabaja y nadie dice que dejes de tenerlo, ya que como emprendedora siempre estás expuesta a la incertidumbre, sino que aprendes a vivir con ello y a aprovechas la fuerza que te da para salir adelante y no darte por vencida.

Sus pasiones, moda, comuni-cación y marketing, ¿Qué tienen en común y por qué cree que no son diferentes en esencia?

Que todos son lenguajes con los que contar historias. La moda y el diseño en general, traducen el espíritu de cada momento a formas, volúmenes, texturas etc...; la comunicación convierte esa misma esencia en palabras e imágenes y el marketing desarrolla estrategias y herramientas para poder conectar con un público objetivo que acabe comprando un producto determinado.

Durante muchos años trabajó en moda, primero en el IDI y después en Camper. ¿Qué destacaría de esas dos experiencias?

En el IDI tuve la oportunidad de trabajar tanto en la parte de promoción exterior de diseñadores de moda locales, como en la asesoría de diseño y tendencias enfocadas a las empresas baleares de calzado y bisutería, especialmente aquellas más pequeñas a las que no les era posible tener un departamento propio. Fue una gran experiencia que me preparó para mi siguiente reto en Camper en el que aterricé todo lo aprendido conectándolo con el mercado. Camper ha sido para mí una gran escuela; la mejor que uno pueda pedir, llena de maestros de profesión y de vida y por ello siempre estaré agradecida. Camper es una marca que ya está en los libros del diseño y no sólo de calzado y está aquí en Mallorca y en todo el mundo. Formar parte del departamento de diseño durante doce años desempeñando roles muy diferentes me ha permitido entender el proceso completo de un producto desde la creación del concepto, pasando por el desarrollo de los materiales y colores con los que se realizará, continuando con todo el proceso de diseño y prototipado, para después entrar en una fase comercial, de fabricación hasta la llegada a los puntos de venta. Ha sido un lujo poder experimentar en primera persona lo que significa cerrar el círculo del diseño.

Después de formar parte de Camper, decide emprender ¿Qué le empuja a hacerlo?

Creo que un día me di cuenta que, a pesar de ser una privilegia-da trabajando en lo que me apasionaba para una empresa como Camper, sentía la necesidad de hacer algo con mi propia voz, arriesgarme en primera persona y que si no lo hacía en ese punto de mi vida, quizás no lo haría, así que di el salto. Me tomé un año sabático en el que poder hacer reset para poder ver con claridad el siguiente paso.

¿Qué ha supuesto para usted que CaixaBank la reconozca como mujer emprendedora?

A nivel laboral nunca me he visto como mujer sino simplemente como profesional cuya condición femenina imprimía una identidad positiva a mi perfil. Me imagino que si tú no ves los límites, actúas como si no existieran. De todas formas, me considero afortunada porque siempre me han dado la oportunidad de demostrar mi valía. De todas formas, tengo que reconocer que ser la ganadora de Balears del «Premio A Mujer Profesional Autónoma» de CaixaBank me ha hecho especial ilusión porque significa un reconocimiento a estos más de cinco años creando mi camino y que lo haga una entidad que respeto profundamente por toda su labor no sólo profesional sino social

¿Cómo le ha ayudado su expe-riencia previa a la hora de poner en marcha su consultoría?

Sin mi experiencia previa tanto en medios de comunicación e instituciones públicas como en una empresa privada internacional, me hubiera sido imposible poner en marcha la consultoría porque no habría tenido la confianza suficiente para poder dar respuesta a los problemas y retos tan diversos que me plantean las marcas y empresas a diario.

Se define como contadora de historias. ¿Todas la empresas, independientemente de su tamaño o sector, tienen una historia que contar?

Todas y sin ninguna excepción tienen una historia de valor que contar, el tema está en saber cuál es la historia en mayúsculas. La historia de lo que son y no sólo de lo que hacen; una historia clara, potente y emocional que se recuerde.

¿Qué posibilidades abre el storytelling a las empresas?

En la era digital las historias son el punto de conexión humana que necesita el soporte online, por lo que es más importante que nunca. Por suerte tenemos casi de todo por lo que no queremos que nos vendan más cosas pero siempre estamos abiertos a las historias y al valor que nos aportan. Si una marca logra que su público conecte con su historia, se establecerá un vínculo y la venta llegará como una consecuencia lógica.

¿De qué elementos se sirve para contar esas historias?

Las historias no se crean, se des-cubren, por lo que el elemento in-dispensable que se necesita es el conocimiento. Cuanto más sepa de una empresa más podré ayudarles a contar su historia. Cuando ya tienes hecho el diagnóstico e identificada la historia después necesitas dominar los distintos lenguajes para cada uno de los soportes y canales. Hoy en día el storytelling visual es clave y por ello, aun-que mi punto de partida son las palabras, inmediatamente después me pongo a desarrollar todo el look & feel de la marca, además de la identidad gráfica y visual junto con un equipo de profesionales especializados.

¿Cómo diría que ha cambiado la comunicación y el marketing a lo largo de estos años?

En esencia los objetivos siempre son los mismos pero las formas, los soportes, los canales, las herramientas e incluso los lenguajes han cambiado tanto que da la sensación que nada es igual. Me resulta apasionante este momento de cambios en el que nos encontramos porque supone una redefinición creativa de todo en el que no podemos ni debemos dar nada por sentado; no podemos dejar de aprender.

¿La covid-19 ha introducido sus propios cambios en esos sectores?

La covid-19 como cualquier crisis obliga a hacer replanteamientos. Es cierto que hay casos dramáticos en los que es complicado o imposible ver la parte positiva de dichos cambios, pero en general se han abierto nuevas oportunidades si las sabemos detectar. Mi trabajo está muy ligado a la visión estratégica, por lo que es un buen momento profesional para mí.