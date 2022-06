IMEX Frankfurt ha vuelto a ser el punto de encuentro presencial para los profesionales del sector MICE a nivel internacional. Una feria en la que se dan cita los miembros de la comunidad mundial de eventos empresariales y es uno de los puntos de encuentro más importantes para dar a conocer los destinos a los organizadores de eventos corporativos.

Para MallorcaLeads esta ha sido su cuarta edición en seis años desde su creación, teniendo en cuenta que por motivos de la pandemia esta feria no se ha celebrado durante dos años. De esta manera, los Partners de MallorcaLeads se encuentran representados en dos de las ferias internacionales más importantes del sector: IMEX Frankfurt y IBTM Barcelona.

Este gran trabajo en ferias se refleja en cifras durante el período del año 2017 al 2022 con 431 nuevos contactos de Hosted Buyers (citas one2one) y 45 peticiones de grupo (citas one2one). Unos números que representan la esencia del trabajo que realiza MallorcaLeads en cada una de las ferias que asiste para dar visibilidad a los proveedores de servicios que se dedican a la organización de eventos ante los Hosted Buyers y Meeting Planners que buscan en Mallorca y en esas empresas la puesta en marcha de sus eventos.

Aunque han pasado dos años muy complicados para el sector, durante el vigésimo aniversario de IMEX Frankfurt 2022, Michelle Mason, presidente y CEO de ASE (The Center for Association Leadership) señaló que el mundo no puede – no quiere – vivir sin reuniones o eventos corporativos y que la regeneración económica ni las relaciones laborales o la conexión con los públicos de interés serían las mismas sin el MICE.

Coincidiendo con este gran evento para el sector, MallorcaLeads, la empresa fundada y dirigida por Asun Prats, ha lanzado su nueva página web, el que es, hasta el momento, uno de los proyectos online más ambiciosos que existen para ofrecer visibilizad a los proveedores que ofrecen servicios para el sector de los eventos en la isla.

El escaparate de servicios y proveedores de la industria MICE en Mallorca para Partners y Meeting Planners o Hosted Buyers es un nuevo proyecto en el que se ha avanzado en diseño, accesibilidad y lo más importante, en un intenso trabajo de SEO para posicionar mejor a cada uno de los Partners en el entorno online y a Mallorca entre las mejores opciones para organizar eventos. Un Look & Feel Top UX, 100% más responsive, en definitiva, un proyecto sumamente trabajado con auditoría SEO para que Mallorca llegue a cada rincón del mundo.

Además, en la nueva web de MallorcaLeads los Meeting Planners podrán acceder a las fichas de los Partners con mapeo en la isla, disponer de toda la información para organizar su evento en Mallorca en el menú “Mallorca” y consultar la nueva sección ‘MallorcaLeads Magazine’, un blog que ofrece novedades y recomendaciones de la industria del sector y una agenda editorial de contenidos de por qué Mallorca es sin duda uno de los mejores destinos MICE.