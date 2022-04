Mi fascinación por la radio viene desde mi primera radio galena, que me ayudó a poder pagarme parte de mis estudios ejerciendo de locutor de radio, hasta la actualidad, que participo en cinco programas semanales de radio y escribo ciento cincuenta artículos al año, publicados, tanto en las revistas del sector como en los periódicos de economía.

Toda esta actividad me ha llevado, a presidir la Confederación Española de Editores, Escritores y Periodistas de Economía y Turismo (CEPET), que agrupa a 425 editores y periodistas de economía y turismo.

Explico estas debilidades personales para que el lector pueda comprender la importancia que tienen las relaciones con los medios de comunicación para potenciar la visibilidad de una marca, tanto del destino como de su empresa. Woody Allen dijo “Quien no salga en la televisión, no existe” y los comerciantes saben muy bien que el buen paño en el arca no se vende.

En el plácido mercado de demanda, los empresarios, en general, huían de los medios de comunicación, no deseaban ser noticia. De hecho, no los necesitaban, ya que los hoteles los llenaban los TTOO y los negocios marchaban muy bien. A pesar de que el papel de los empresarios no estaba prestigiado, obviamente, existían sonadas excepciones puntuales.

El supercompetitivo, global y mediático mercado donde hay que crear ofertas tentadoras, premia a las marcas con credibilidad y visibilidad frente a las empresas anónimas. Esta distinción se otorga mediante el tsunami de los medios, tanto escritos como orales, audiovisuales y tecnológicos, y con los, cada vez más, espacios dedicados a la información sobre el sector turístico, sin olvidar las webs 2.0.

Como queriendo o sin querer, las noticias sobre las cadenas hoteleras y/u hoteles independientes, los restaurantes y los destinos turísticos saltarán a los medios de comunicación de forma global, recomiendo a los empresarios y a sus directivos formarse y asesorarse para poder influir positivamente en los medios de comunicación. Para facilitarle los éxitos necesarios en estas acciones de influencia positiva, le recomiendo que busque sus llaves y contactos en cada medio, tanto en el mercado emisor como en el receptor:

En las revistas especializadas en turismo y viajes. En las revistas de economía especializadas para empresarios y ejecutivos. En las revistas especializadas de los colectivos a atraer. (golf, tenis, tercera edad, médicos, etc.). Del responsable de turismo de cada periódico. Del responsable del programa radiofónico de turismo de cada emisora de radio. Del delegado en nuestro país de cada televisión que emita en la zona emisora de turistas-clientes. Del delegado en nuestro país de cada periódico de la zona emisora. Del director del suplemento dedicado a las vacaciones de cada periódico que se publique en cada zona emisora. Del directivo de los programas de «vacaciones» de cada revista que se publique en la zona emisora. Del gerente de los colegios y agrupaciones de periodistas de la zona donde le facilitarán la información de quién es quién en los medios de comunicación. Del director de las «guías» de hoteles «recomendados» que se publiquen en la zona. Trabajar con constancia y habilidad los contactos interesantes de los medios de comunicación, consiguiendo que visiten y disfruten del hotel y de la zona, podrá facilitar que emitan mensajes positivos.

