El prestigioso semanario económico inglés The Economist ha publicado recientemente un estudio sobre el impacto de la pandemia en los 23 países de la OCDE. En este estudio se compara el nivel de 5 indicadores económicos en el tercer trimestre del 2021 con su nivel del último trimestre del 2019 para saber cómo le ha ido a cada economía durante toda la pandemia. Este estudio nos muestra que la recuperación de la monumental recesión de 2020 producida por la Covid ha sido muy remarcable durante los tres cuartos de 2021, tomando por sorpresa a muchos analistas. Dicho, en otras palabras, la recuperación de la crisis ha sido en una clara y marcada forma de “V”. Sin embargo, este aspecto tan positivo esconde grandes diferencias por países, hemos tenido ganadores y perdedores durante este periodo.

Los ganadores son los países escandinavos, siempre tan olvidados por los que identifican a Europa solo con la Eurozona. Y el claro perdedor ha sido España como veremos a continuación. Eso me lleva a reiterar una reflexión que vengo realizado desde hace tiempo: hay que mejorar, y mucho, la estructura económica de España con una mayor diversificación por sectores económicos en el PIB, con una clara modernización y con un mayor rigor presupuestario. Y todos estos deberes económicos no son labor de una solo legislatura, sino de muchas. Lo que es hoy la economía española es el resultado de muchos gobiernos de todo signo político, todos son responsables. Veamos ahora con más detalle cuáles han sido los 6 indicadores económicos escogidos por The Economist y como les ha ido a los diferentes países en cada uno de ellos y en su conjunto.

PIB real. Lidera este indicador Irlanda, con una remarcable recuperación de 22.3 puntos en PIB respecto a sus niveles pre pandemia. Le siguen Chile (+10.4) y Noruega (+3.5). El farolillo rojo es para España con un nivel de actividad económica todavía 6.6 puntos por debajo de su PIB pre pandemia.

Ingresos familiares per cápita. Las familias españolas son las que más han sufrido con una pérdida de ingresos de 6.3 puntos y también los austriacos (-5.8) siguen lejos de sus ingresos de antes de la pandemia. Mientras, los chilenos (+32.7), eslovenos (+10.1) y canadienses (+9.4) son los más beneficiados.

Mercado bursátil. Solo España (-7.2%), Chile (-5.6%) y Reino Unido (-2.2%) siguen con sus bolsas por debajo de los niveles pre pandemia. Dinamarca y Suecia con sendas subidas superiores al 50%, han tenido el mejor comportamiento bursátil y justifican la apuesta decidida desde SLM por las economías escandinavas.

Inversion empresarial. En este caso España, aun teniendo una menor inversion que antes de la pandemia, no ocupa el último lugar como en los anteriores tres indicadores, lo ocupa Irlanda (-78.8%) mientras que lideran el ranking Grecia (+19%), Dinamarca (+12.1%) e Italia y Eslovenia, ambos con un +6.9%.

Deuda pública sobre PIB. De nuevo España ocupa el último lugar con el mayor incremento de deuda pública (+22.3) de la OCDE si bien todos los países de esta organización han incrementado claramente su endeudamiento durante la pandemia. ¡Es muy remarcable el hecho que solo un país ha conseguido rebajar su endeudamiento durante la pandemia: Noruega!

Vistos los indicadores de manera individualizada, cuando los ponemos todos en la coctelera de forma conjunta el resultado de agregarlos nos arroja el siguiente resultado: Dinamarca lidera el mejor comportamiento económico durante la pandemia, y España el peor, siendo las bien estructuradas y equilibradas economías escandinavas las que mejor salen en la foto con Dinamarca, Suecia y Noruega ocupando 3 de las 4 primeras posiciones.