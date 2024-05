Cani Fernández (CNMC): "No necesariamente hay menos competencia porque haya más fusiones" en la banca

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha sentenciado que "no necesariamente hay menos competencia porque haya más fusiones" en relación al intento de fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell. La titular de la institución ha confirmado contactos de cortesía la semana pasada por este motivo, aunque no ha desvelado quién pidió la reunión. Si finalmente hay un acuerdo vinculante, se seguirá el mismo proceso que en otras dos ocasiones anteriores: durante la fusión de CaixaBank-Bankia y durante la operación entre Liberbank y Unicaja.

Son palabras expresadas durante la Asamblea Anual de Socios de la Institución de Empresa Familiar, donde Fernández ha abierto la jornada. Durante su invertención ha puesto en valor el control de las concentraciones, una de las herramientas que utiliza para mantener los mercados de forma competitiva y abierta. "Hay que mantener los sectores suficientemente competitivos y las estructuras de mercado competitivas", ha recalcado. Si no, las fusiones tendrán lugar solo entre aquellas empresas que puedan finalizar el proceso sin mayores problemas. La presidenta de la CNMC ha recalcado que están haciendo "un esfuerzo por intentar agilizar" sus análisis de concentraciones porque son conscientes de que la financiación que se les va a conceder está limitada en el tiempo. Donde sí ejecutan un análisis en profundidad es en aquellas operaciones muy complejas que puedan poner a prueba la competencia de los mercados, como la citada fusión entre CaixaBank y Bankia.

Respecto a este caso, Fernández aseguró que "somos muy sensibles a la necesidad de aprobar las operaciones de forma expeditiva", y si pueden conseguir aprobar el proceso en una primera fase, no agotan los recursos.

Por otro lado, Fernández ha recordado el papel de su institución como regulador. "A la CNMC nos corresponde velar porque las condiciones de competencia en el mercado sean las idóneas y sobre todo velar por que no haya barreras en la entrada que provoquen también, en definitiva, la salida de los operadores ineficientes", afirmó durante su intervención. En estos casos, utilizan herramientas como los expedientes sancionadores, investigación y sanción. Al mismo tiempo, están "muy atentos" cuando los poderes técnicos, o incluso el legislador, "se exceden en su tarea llevando a cabo actuaciones que ahogan la actividad económica", como normativa excesiva, que no es proporcionada o que directamente no es necesaria.

También se ha referido al reto más acuciante de la institución de cara a los próximos años: la Ley de Servicios Digitales. Es la regulación que trata de vigilar el comportamiento de los intermediarios digitales y la que en España permitió suspender recientemente el lanzamiento de la versión Lite de TikTok, un programa de retribución que premiaba a los usuarios de la red social por utilizarla. "Todo aquello que pasa por la red debe de ser lícito y exactamente igual que en el mercado 'offline'", reiteró.

Colaboración público-privada

La apertura de la Asamblea Anual de Socios ha estado a cargo del presidente saliente del IEF, Andrés Sendagorta, que ha aprovechado el momento para confirmar el compromiso pleno de las empresas familiares con los retos del país. "Es una buena ocasión para destacar las grandes metas que podemos alcanzar si el Gobierno, empresarios y sociedad trabajamos todos juntos en pro de los objetivos de la prosperidad compartida que perseguimos en nuestro quehacer diario", expresó durante su intervención. A partir de este mes de mayo, será el presidente y consejero delegado de Estrella Galicia, Ignario Rivera, quien recoja el testigo de la presidencia de la institución.

Tal y como ha reiterado Sendagorta, son empresas que responden a los retos actuales de la sociedad "porque son parte esencial e inseparable de esa misma sociedad", y por ello, son "las más comprometidas con nuestra realidad", con las legítimas aspiraciones de progreso y prosperidad de los españoles.