EFPA reúne en Mallorca al sector financiero ante el reto de invertir el ahorro

Palma fue este jueves la capital nacional del asesoramiento financiero con la jornada principal del EFPA Congress 2026, celebrada en el Palau de Congressos bajo el lema «Del ahorro a la inversión: el poder del asesoramiento». La cita reunió a profesionales del sector para abordar un reto que afecta a familias, entidades y supervisores: lograr que el ahorro se transforme en inversión planificada, con más cultura financiera, confianza y visión de largo plazo.

El presidente de EFPA España, Santiago Satrústegui, abrió la jornada reivindicando el peso alcanzado por la asociación tras 25 años de trayectoria y su papel como referencia en certificación profesional. Defendió que el asesoramiento será decisivo en una etapa marcada por la tecnología y la complejidad de los mercados. La inteligencia artificial aportará más información y capacidad de análisis, pero no sustituirá la confianza entre profesional y cliente.

Asesoramiento y confianza

La inauguración institucional contó con el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, que vinculó el lema del congreso con la transformación económica de Balears. Subrayó que convertir ahorradores en inversores exige innovación pública y privada.

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, defendió que el asesor tiene un papel especial para que el inversor minorista pase de posiciones conservadoras a una mayor presencia en los mercados, con información y prudencia. Alertó además de los desafíos de las redes sociales, los criptoactivos, la inteligencia artificial y la aparición de recomendaciones por parte de agentes no autorizados, que obliga a reforzar la supervisión.

Toni Nadal llevó al auditorio su visión sobre la exigencia y la resistencia desde su experiencia junto a Rafa Nadal. Su mensaje conectó con el trabajo del asesor al insistir en la importancia de aceptar la realidad, evitar excusas y prepararse para la dificultad.

IA y geopolítica

Para Florentino Portero, Mira Milosevich y Maurizio Molinari, participantes en la mesa «Europa ante el desorden mundial», el contexto internacional ya no puede tratarse como un elemento externo a la inversión. Estados Unidos, China, Rusia, Ucrania, Oriente Medio, la defensa, la energía y la tecnología condicionan hoy la economía. Las carteras deben prepararse para escenarios distintos, con más diversificación y capacidad de resistencia, pensando en el largo plazo.

La inteligencia artificial centró otro de los grandes debates. Tras las intervenciones de Marcus du Sautoy y Álex Rayón, la mesa sobre IA aplicada a los servicios financieros abordó oportunidades y riesgos. Los ponentes coincidieron en que la IA no elimina la función del asesor, pero sí cambia su forma de trabajar. Puede reducir tareas operativas, mejorar el análisis y liberar tiempo para una relación más cercana con el cliente.

Largo plazo

Las ponencias y mesas posteriores abordaron la planificación patrimonial, las pensiones, las herencias y la gestión de carteras a largo plazo. Los expertos incidieron en la necesidad de anticipar la sucesión y evitar que las decisiones patrimoniales se tomen demasiado tarde.

El debate sobre carteras puso el foco en una idea: no basta con buscar rentabilidad. Una cartera sólida debe responder a las necesidades de liquidez del cliente, a su horizonte temporal y a su capacidad real para asumir volatilidad. Los ponentes defendieron que la diversificación sigue siendo necesaria, pero advirtieron de que diversificar no significa acumular productos con nombres distintos, sino combinar diferentes tipos de inversión.

El resumen de la jornada corrió a cargo de Carlos Tusquets, presidente de honor de EFPA España, que calificó al asesor como «el médico de cabecera del dinero» de sus clientes. Recalcó que la tecnología puede aportar velocidad y datos, pero el factor humano sigue siendo la última capa de validación.

Satrústegui cerró una jornada que dejó bien subrayado que transformar el ahorro en inversión exige educación financiera, asesoramiento cualificado, confianza, ética profesional y capacidad para interpretar un mundo en el que la IA y la geopolítica ya forman parte del día a día del inversor.