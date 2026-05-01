La UIB obligará a los estudiantes a declarar el uso de la IA en sus trabajos académicos

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha establecido una nueva normativa para regular el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en actividades académicas. El objetivo principal es garantizar la integridad académica y evitar que este tipo de tecnologías sustituyan el trabajo personal y el pensamiento crítico de los estudiantes.

Según el documento publicado en el Full Oficial de la Universitat (FOU), el estudiante seguirá siendo “el autor principal y el responsable último del contenido, la veracidad y la calidad” de todos los trabajos entregados. Además, la UIB deja claro que el uso indebido o no autorizado de herramientas como ChatGPT, Copilot o Claude podría considerarse fraude académico.

La normativa también establece que los profesores podrán decidir si permiten, limitan o prohíben el uso de inteligencia artificial en sus asignaturas. Estas condiciones deberán aparecer reflejadas en la guía docente o en un contrato de aprendizaje firmado entre el profesorado y el estudiante. En el caso de los Trabajos de Fin de Grado (TFG), este acuerdo también deberá contar con la aprobación del tutor.

Uno de los puntos más destacados es la obligatoriedad de incluir una “declaración de uso de inteligencia artificial generativa” en cualquier actividad en la que se haya utilizado IA. En ella, el estudiante tendrá que indicar la herramienta utilizada, su versión, la finalidad del uso, las instrucciones introducidas y el porcentaje aproximado del trabajo elaborado con ayuda de la inteligencia artificial. La universidad advierte de que no presentar esta declaración cuando se haya empleado IA también será considerado fraude.

La UIB plantea tres posibles escenarios para las asignaturas. Estas son un uso amplio de la IA en tareas concretas, un uso moderado con autorización previa del docente o la prohibición total de estas herramientas en las evaluaciones. Cada profesor deberá especificar qué usos considera aceptables y cuáles no.

Asimismo, la universidad impulsará programas de formación para docentes y estudiantes sobre el uso ético, seguro y responsable de la inteligencia artificial. El texto también alerta sobre los posibles “sesgos algorítmicos” y subraya que el uso de la IA debe respetar “principios de inclusión, igualdad y atención a la diversidad”.