Por fin la fachada del Palau de Congresos de Palma tendrá árboles

El espacio que rodea el Palau de Congressos de Palma ha estado siempre un tanto desangelado. ¿Por qué no tiene árboles? "Porque no se planteó en su día" en el proyecto concebido por el arquitecto navarro Francisco Mangado, responde la directora gerente de la sociedad del centro de convenciones, María Luisa Hernández. Durante la presentación de la Memoria Anual 2025 del Palau, la gerente adelantó este viernes que la falta de espacios de sombra en los aledaños del recinto ferial tiene los días contados. Este año se va a ejecutar el arbolado de la zona.f

Hernández, que compareció junto con el primer teniente de alcalde, Javier Bonet; la directora general del Palau de Congressos, Galina Sosa; y la directora de Comunicación de Meliá, María Umbert, avanzó que ya se ha adjudicado la redacción del proyecto de arbolado para la fachada del complejo y la plaza aledaña. Después vendrá la licitación y, junto con el área de Infraestructuras y Emaya, echará a andar el plan para mejorar los alrededores de este espacio público. Previsiblemente, entre septiembre y octubre se plantarán los árboles. Aún está por decidir qué especies serán.

El Palau de Congressos de Palma, inaugurado en 2017, destaca como un icono de la fachada marítima de Palma y, junto al hotel anexo, el Meliá Palma Bay, ocupa más de 56.000 metros cuadrados. Fue reconocido con el Premio de Arquitectura Española 2017, otorgado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). En los alrededores del edificio, de estructura similar a una colmena y que destaca por las amplias cristaleras que inundan el espacio de luz natural, el sol —al igual que las corrientes de aire— provoca estragos. Con este proyecto de arbolado se generarán zonas de sombra para disfrute de los asistentes a los eventos del centro de convenciones y de los ciudadanos que se acercan a la plaza que rodea el complejo.

La esquina de Lluís Pérez

Otra de las novedades que se resaltaba durante la presentación de la memoria del Palau es la colaboración con el pastelero Lluís Pérez. El reputado chef abrió el año pasado un espacio de repostería y café al lado del recinto. Bonet y Sosa se referían a la ganancia que ha supuesto para el recinto contar con el toque especial que brinda su repostería de autor, ligada al producto local. Sosa señalaba "lo importante que es para el cliente MICE, que tiene poco tiempo, poder conocer la repostería mallorquina y llevarse un toque de la isla" con la tradicional ensaimada que ha incorporado Pérez. La directora general del Palau mencionaba una demanda que reciben por parte del turista de congresos: "Piden un bonobus". Por ello van a trabajar en este tema, con mayor interés ahora que se cuenta con la línea 30 de la EMT que recorre el Paseo Marítimo.

Por segundo año consecutivo, el Palau ha logrado ser un espacio neutro en carbono al compensar su huella ambiental

En materia de sostenibilidad, por segundo año consecutivo, el Palau ha logrado ser un espacio neutro en carbono, tras compensar su huella ambiental mediante la adquisición de créditos de carbono a través de la plataforma Climatrade y con el consumo de energía 100 % renovable. También sigue impulsando su compromiso con la economía circular: participa desde 2018 en el proyecto Finhava de Tirme, mediante el cual se recuperan residuos orgánicos que posteriormente se transforman en compost para agricultores locales, quienes a su vez suministran productos al recinto. Y forma parte de la alianza estratégica de Meliá Hotels International con Gravity Wave, destinada a retirar 20 toneladas de plásticos del Mediterráneo. En la lucha contra el desperdicio alimentario, se resalta que se donaron más de 1.315 kilos de alimentos a la Fundació Monti·sion y se evitaron desperdicios mediante la recuperación de 561 lotes de comida a través de la plataforma Too Good To Go.