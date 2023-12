Telefónica confirmó esta misma semana a los sindicatos del grupo su intención de aplicar varios expedientes de regulación de empleo (ERE) para recortar su plantilla en España y lo hizo en la mesa negociadora del nuevo convenio colectivo para las grandes filiales españolas. Los sindicatos exigen acompasar ambas negociaciones (la del convenio y la de los despidos colectivos) y condicionan un acuerdo a que sea integral, a que lo haya en los dos ámbitos.

“No habrá acuerdo en el ERE si no hay acuerdo en el convenio que blinde garantías y estabilidad”, ha advertido UGT, el sindicato mayoritario en la operadora, tras la celebración este jueves de la tercera reunión en el proceso de negociación del nuevo convenio colectivo para las compañías españolas del grupo. “UGT advierte que nuestro posicionamiento será único. No negociaremos en diferentes tiempos o diferentes acuerdos”, avisa la central sindical.

Telefónica y sindicatos han acordado constituir el próximo 4 de diciembre las tres mesas de negociación de los ERE, una para cada una de las grandes filiales españolas (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones). Se sumarán a una cuarta mesa en la que se negociará el III convenio colectivo de estas mismas compañías, en un proceso en el que ambas partes disponen inicialmente de 30 días para llegar a un acuerdo (el actual convenio ya está prorrogado y su vigencia expira el próximo 31 de diciembre).

Recorte de miles de empleos

Telefónica ya había anticipado su intención de reducir el tamaño de su plantilla en España, pero no había desvelado hasta el pasado lunes la fórmula con la que pretendía ejecutarlo. La compañía había ejecutado desde 2016 tres planes de bajas voluntarias con indemnizaciones y beneficios sociales, pero ahora pretende articular varios ERE en sus grandes filiales españolas El objetivo de la compañía en principio pasaría por reducir la plantilla entre 2.500 y 3.000 empleos, pero la dirección de la operadora no lo confirma y no dará cifras de salidas ni de condiciones a los sindicatos hasta abrir las mesas de negociación de los ERE.

Se trata del cuarto ajuste de plantilla que aplica la compañía desde 2016. Desde entonces la operadora ha recortado unos 11.900 empleos en España a través de tres planes de suspensión individual de la relación laboral (PSI), con un coste para el grupo de unos 6.800 millones de euros por los pagos para facilitar las salidas (manteniendo a los trabajadores adscritos hasta un 68% del sueldo hasta los 65 años y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y del seguro médico hasta su jubilación).

Los sindicatos condicionan alcanzar un pacto sobre los ERE a sellar también un acuerdo para el nuevo convenio. Los representantes de los trabajadores reclaman que el nuevo convenio colectivo tenga una duración de tres años, de 2024 a 2026, cubriendo el mismo periodo del nuevo plan estratégico presentado por el grupo hace tres semanas.

Desde UGT se reclama incluir en el futuro convenio colectivo mejoras como el mantenimiento de la garantía de revisión salarial; la extensión de la jornada semanal flexible bonificada; reducción de la duración del descanso obligatorio en las jornadas partidas; extender y mejorar el acuerdo de teletrabajo; negociar la jornada de 35 horas semanales; extender a toda la plantilla el pago de tratamientos dentales… El sindicato también reclama que la vigilancia de la productividad por parte de la compañía sólo pueda aplicarse con un modelo acordado y que no implique penalizaciones.