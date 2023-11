Del 25 al 27 de octubre se llevó a cabo en Mallorca la 5ª edición de MallorcaLeads International Workshop, un evento anual concebido y gestionado por MallorcaLeads en colaboración con el Ajuntament de Calvià y la Fundació Calvià 2004. Este evento que promueve el turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Eventos) en la isla destacó por su compromiso con posicionar Mallorca como destino MICE y por dar visibilidad a las empresas locales que prestan servicios para eventos.

Un año más, este encuentro internacional regresó con fuerza a Calvià, un municipio que busca diversificar su turismo, apostar por el turismo MICE en la zona y promover las empresas que operan en este sector.

Un total de 12 agencias internacionales de países como Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, Suecia y España, se reunieron en Mallorca. Estas agencias fueron invitadas para conocer a proveedores locales y explorar localizaciones para futuros eventos corporativos en la isla. Tras cinco ediciones, este evento se ha convertido en un referente tanto para la promoción de Mallorca como destino MICE, como para destacar a los mejores proveedores locales de esta industria.

Como en años anteriores, el evento destacó por ser un evento 100% ecofriendly, con el objetivo de minimizar cualquier impacto ambiental negativo y dejar un legado beneficioso para la comunidad local y todos los involucrados.

La inauguración del evento se llevó a cabo el miércoles 25 de octubre en el restaurante Yara Portals, donde se ofreció un cóctel de bienvenida a los Hosted Buyers invitados, a diferentes autoridades de la administración pública y a los Partners de MallorcaLeads. Elisa Montserrat, Delegada de Turismo, Comercio, Actividades, Playas y Litoral del Ayuntamiento de Calvià, y el socio co-propietario de YARA Portals, Iván Levy, fueron los encargados de dar la bienvenida a los asistentes. El evento contó con música en directo a cargo de la banda, ‘Lost in Translation’, del aclamado director de cine mallorquín, Toni Bestard, con la producción escénica de Aico Event Production.

El jueves 26 de octubre, las jornadas de reuniones One2One coordinadas por MET Productions comenzaron en la Finca Son Termes donde se dieron cita los diferentes Hosted Buyers que asistieron al evento para conocer cada uno de los servicios que ofrecen estas empresas de servicios MICE en la isla.

Ese mismo día, de la mano de la empresa Lifexperiences Events & Incentives tuvo lugar una de las actividades del Workshop, en la que las agencias internacionales de eventos disfrutaron de una excursión en el Tren de Sóller mientras divisaron desde este tren de madera inaugurado en 1912 de las mejores vistas de la Serra de Tramuntana (Patrimonio Mundial por la UNESCO).

La jornada de ese día culminó con una Cena de Gala en la Finca Els Calderers, bajo el servicio de Tot a Punt Events & Catering, y la escenografía de Octo Event Production. Panela Productions fueron los encargados de poner la nota musical a una velada perfecta.

El viernes 27 de octubre tuvo lugar la segunda jornada de reuniones 'One2One' entre Hosted Buyers internacionales y proveedores locales en el hotel Dreams Calvià Mallorca 4* (Inclusive Collection, Part of World of Hyatt). Las últimas actividades del programa del viernes consistieron en una experiencia gastronómica en Gastroteca Mauricio, una actividad interactiva ipad GPS en el centro de Palma organizada por LifeXperiences, y la mejor puesta de sol de la ciudad de Palma desde el rooftop del hotel Es Princep 5* (The Leading Hotels of the World).

El idílico hotel Zoëtry Mallorca 5* (Inclusive Collection, Part of World of Hyatt) ha sido el alojamiento oficial de la 5ª edición de MallorcaLeads International Workshop. Por su parte, las empresas MET Productions, Octo Event Production y AICO Event Production se encargaron de la producción audiovisual de las diferentes actividades de todo el evento.

Esta 5ª edición de MallorcaLeads International Workshop proporcionó una oportunidad única para establecer relaciones directas entre los proveedores locales y los organizadores de eventos internacionales, promoviendo tanto Mallorca como destino de negocios como a sus mejores proveedores en la industria MICE.

Este evento ha contado con el Ajuntament de Calvià y la Fundació Calvià 2004 como patrocinadores oficiales y con los siguientes sponsors: Fundació Mallorca Turisme (Consell de Mallorca), AICO Event Production, Dreams Calvia Mallorca 4*, Els Calderers, Es Princep 5* (The Leading Hotels of the World), Gastroteca Mauricio, Son Termes, Inclusive Collection, Part of World of Hyatt, LifeXperiences Events & Incentives, Mallorca Nature, Memodreams, MET Productions, Octo Event Production, Panela Productions, Pinup Azafatas y Eventos, Yara Portals, THE GOOD ONES, Grupo Tot a Punt, Transfer Class, Zoëtry Mallorca, LOMUSIC, Alejandro Crespí fotógrafo y Lost in Translation Film Songs.

MallorcaLeads

MallorcaLeads es la mejor oficina de representación del MICE en Mallorca y una gran familia profesional compuesta por algunos de los mejores especialistas en reuniones de negocio, incentivos, eventos y conferencias de España. Junto a Asun Prats, trabaja una decena de MICE Talent Partners de Mallorca. Nuestro grupo de networking está formado por expertos en consultoría MICE, desarrollo web, marketing digital, creación de contenido audiovisual, copywriting u organización de eventos corporativos, entre otros ámbitos. Gracias a su selecta comunidad de aliados profesionales y a su red de partners proveedores de locales de confianza, MallorcaLeads es garantía de éxito y de calidad para la organización de cualquier tipo de evento de negocios en las Islas Baleares.