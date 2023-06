Mahou San Miguel capeó la inflación en 2022 con facturación récord de 1.743 millones.

Mahou San Miguel alcanzó un beneficio neto de 102,1 millones de euros en 2022, en línea con el alcanzado en 2021, y registró una cifra récord de facturación, hasta los 1.743,3 millones de euros en un ejercicio marcado por la inestabilidad y volatilidad del entorno. Es el mercado cervecero un sector en ebullición, de elevada competencia y márgenes ajustados que favorecen a las firmas de mayor dimensión empresarial. "La inflación y la guerra han complicado este año", ha asegurado el director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, pero la firma ha cosechado con éxito el proceso de diversificación acelerado afrontado en los últimos años. Las ventas de la propietaria de Mahou, San Miguel, Alhambra y Solán de Cabras se situaron en los 1.743,3 millones de euros, el 18,4% más que el año anterior, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en los 262,5 millones de euros, un 6,6% menos. En hectolitros, el volumen de ventas llegó a los 20,9 millones, el 11% más, lo que muestra un alza de precio medio por botella. El 16,1 millones de hectólitros correspondieron a cerveza y 4,8 millones al negocio de agua.

Mahou San Miguel invirtió en 2022 un total de 488,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 31% para seguir desarrollando el negocio. Buena parte de los resultados se deben a la recuperación de la actividad turística en España. Mahou San Miguel prevé también "un buen 2023 gracias a la recuperación de la hostelería y el turismo", sectores que considera "clave" para su actividad. Fuentes de la empresa consideran que este será "un año en el que seguirá invirtiendo" "sin dejar de explorar nuevas oportunidades de crecimiento". El crecimiento se afronta en un mercado interior tradicionalmente muy cuarteado y fiel a las marcas de proximidad. Por ello, el grupo Mahou pretende crecer "acelerando el lanzamiento de productos que abran camino a nuevas categorías en España". En cualquier caso, San Miguel sigue siendo el principal vector de crecimiento en Europa y en otros países. En la diversificación, brilla especialmente el producto 'vermouth'.

Ante el contexto actual de inflación, el directivo ha desvelado que el pasado año se subieron los salarios un 6% a toda la plantilla "para que la inflación no tuviera ese impacto en su renta disponible", mientras que ha confirmado otra subida a lo largo de 2023. Respecto de los precios, Rodríguez-Toquero ha recordado que en 2022 la cervecera llevó a cabo dos subidas de precios, pero que "no cubrieron el incremento de los costes" que tuvo. "No llegamos a repercutir el 100% de la subida de los costes. Ahora, hemos subido en enero, no ha cubierto tampoco y a día de hoy no tenemos previsto subir precios por segunda vez. El deterioro de márgenes ha sido evidente, pero hubieran mejorado si hubiéramos recortado algunas acciones previstas", ha señalado.

La cervecera apostará por reforzar la presencia en el exterior de San Miguel, que es la marca premium internacional número cinco en Europa Occidental, mientras que también crece el negocio de Founders en Estados Unidos y abordará el crecimiento de Mahou y Alhambra en Europa, donde ven "más oportunidades" de desarrollo en el futuro.