“Sucesión prematura”. “Mucho que demostrar”. “Pablo Isla deja un gran vacío a corto plazo”. “Movimiento sorprendente”. Con estos juicios recibieron los analistas económicos y la prensa financiera internacional el relevo en la cúpula de Inditex anunciado ayer por el presidente saliente, Pablo Isla. El nombramiento como nueva presidenta de Marta Ortega, hija del fundador del coloso textil, descolocó a primera hora de la mañana a algunos medios especializados, que echaron mano de expertos para avanzar la impresión general que ha causado la reorganización ejecutiva de la compañía.

Los titulares coinciden en destacar el “control familiar” de la multinacional con la “sorprendente reestructuración” y las informaciones repasan las explicaciones ofrecidas por Isla en la comparecencia en la que anunció el fin de su etapa, el cambio de timón y otros cambios en la estructura ejecutiva. Los textos recogen las dudas generadas por la decisión, así como su efecto en la bolsa.

Bloomberg, que señala que Marta Ortega “nunca ha ocupado un cargo de primera categoría” en Inditex, achaca la reorganización a una posible merma de la confianza de los inversores en la dirección del grupo, tras la marcha de pesos pesados como el propio Isla. “Aunque esta transición parece haber sido preparada internamente, su salida puede dejar un gran vacío a corto plazo”, declaró al medio el analista Cedric Rossi. La empresa de servicios financieros Alantra califica el cambio en el mismo medio como “mala noticia”, al considerar que Isla es “difícil de reemplazar” y apuntar que el nuevo consejero delegado, Óscar García Maceiras, “no tiene experiencia en la moda”.

A este aspecto también se refiere la agencia Reuters, que añade que “la mayoría de los corredores de bolsa” destacan que el liderazgo que ahora asume Marta Ortega se produce “más rápido de lo esperado”. “Pensamos que los cambios son malas noticias para Inditex. Esperábamos un periodo de transición más ordenado y suave, con la supervisión de Isla en un papel no ejecutivo. Tanto Ortega como el nuevo consejero delegado, Óscar Maceiras, tienen mucho que demostrar en lo que se refiere a su habilidad para gestionar al gran monstruo en mitad de la crisis del COVID”, resalta Alantra a Reuters.

La revista Forbes subraya que la estrategia de Inditex supone “dejar a la multinacional más grande del mundo bajo el control de la familia” tras una década de gestión a cargo de “personas ajenas” y, como otros medios, incide en que la hija del fundador de Inditex “no ha tenido un título oficial en la empresa ni ha sido parte de la tripulación”.

Los medios especializados hacen un somero perfil de la nueva presidente del gigante textil. Bloomberg define a Marta Ortega como “menos tímida” que su padre Amancio porque se ha dejado ver en “relevantes acontecimientos de moda por todo el mundo” y “se relaciona en deslumbrantes círculos sociales”. Su “pasión ecuestre” sale a relucir, así como sus primeros trabajos en la compañía como dependienta. “Ortega tendrá que enfrentarse a nuevas y competitivas amenazas, como la venta online de empresas como SheIn y Zalando SE que ganan cuota de mercado”, advierte ya Bloomberg.

The Wall Street Journal y The Financial Times también se hacen eco de la renovación ejecutiva en Inditex. El primer medio resalta que la heredera de 37 años “sube a la cima” de “la empresa de moda más grande del mundo”; el segundo destaca que Amancio Ortega “completa la renovación generacional”, al tiempo que da cuenta de la caída en bolsa de las acciones.

Apoyo y críticas en la política

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, califica el nombramiento de Ortega como “relevo generacional lógico”. En Madrid, el líder del PP, Pablo Casado, apoyó a Isla y deseó suerte a la presidenta; Podemos cuestionó el cambio con un mensaje en redes: “La meritocracia son los padres, nunca mejor dicho”.