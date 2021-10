Escrivá ultima una 'app' para que los autónomos ajusten su cuota en función de sus ingresos

La semana pasada la Seguridad Social lanzaba su nueva plataforma Import@ss, un portal desde el que los ciudadanos pueden consultar su vida laboral, las prestaciones a las que tienen derecho por sus cotizaciones acumuladas o realizar los trámites de alta y baja de una trabajadora del hogar; entre otros. Aquí Escrivá pretende ir un paso más allá y aumentar la accesibilidad de todos estos trámites e introducir de nuevos para los trabajadores autónomos. “El trámite de alta como autónomo es muy complejo y el servicio actual resulta poco intuitivo para los usuarios”, reconoce el Gobierno en su documento interno.

La nueva aplicación, cuya fecha de puesta en marcha todavía no está concretada, será una pieza angular del despliegue del nuevo sistema de cotización en función de ingresos para los trabajadores por cuenta propia. Esta negociación con los agentes sociales se extiende desde hace ya casi un año y es una asignatura pendiente de la anterior legislatura. Hasta la fecha han trascendido varios detalles del nuevo sistema, que, no obstante, todavía no está concretado. Entrará en vigor a partir del 2023 y su despliegue será paulatino hasta el 2032, que ya estará plenamente vigente. Y los trabajadores por cuenta propia deberán cotizar en función de sus rendimientos, oscilando entre 13 tramos diferentes que trazarán una horquilla de entre 90 y 1.220 euros de cuota mensual.

La ‘app’ tendrá un papel importante en este último punto, pues desde la misma el autónomo podrá introducir sus rendimientos estimados al año y el aplicativo le ofrecerá una sugerencia de cuota mensual –uno de esos 13 tramos- en función de los mismos. En tanto que los negocios pueden tener altibajos, el usuario podrá ir revisitando la aplicación para actualizar su balance anual según sus rendimientos reales. Y así ajustar su cuota mensual y evitar tener que pagar un sobre coste a la Agencia Tributaria si ha estado pagando una cuota inferior a sus ingresos finales. De una forma semiautomática y sin tener que personarse en una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Buena recepción entre los autónomos

Organizaciones de autónomos, como Upta, ha recibido con buenos ojos la propuesta del Ministerio de Seguridad Social. “Para nosotros cumple con los requisitos de modernidad, digitalización y sencillez. Permitirá saltarnos trabas administrativas y autogestionarnos. Es una fantástica noticia, esperemos que la pongan en marcha cuanto antes, porque eso significaría que ya estaríamos listos para dar el salto al sistema de cotización en función de ingresos reales”, opina el presidente de Upta, Eduardo Abad. Este próximo jueves 14 de octubre hay una nueva reunión entre Seguridad Social y las organizaciones de autónomos para seguir avanzando en la puesta en marcha de esta aplicación; donde cuestiones como la garantía de confidencialidad y protección de los datos; así como el soporte necesario para aguantar elevadas cantidades de tráfico sin que la app de problemas serán cuestiones claves; entre otras.