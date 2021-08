Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, está "abierta" a adoptar el cargo que Inditex considere necesario para ella, aunque ha incidido en que prefiere trabajar de cerca con los productos de la compañía, según ha subrayado en una entrevista concedida a The Wall Street Journal Magazine en la que se presenta como alma creativa de la empresa.

"Siempre estaré en cualquier sitio en el que la empresa más me necesite", ha explicado Marta Ortega. En este sentido, ha agregado que aunque no tiene pensado adoptar un cargo formal en la ejecutiva de la empresa, está "abierta" a ello. "Para ser honesta, me gustaría estar cerca del producto. Creo que es lo que mi padre siempre hizo", ha apostillado.

En este sentido, y en el mismo artículo publicado este martes en la revista del diario estadounidense, el actual presidente de Inditex, Pablo Isla, ha afirmado que el papel de Marta Ortega en la empresa será más significativo en la próxima década a medida que la empresa aumente su foco en la sostenibilidad.

Marta Ortega empezó a trabajar en Inditex en 2007 como asociada de ventas en Londres tras graduarse en International Business por la European Business School de la Regent's University de la capital británica. Tras desempeñar varias tareas profesionales en diferentes destinos internacionales y divisiones, en la actualidad su papel en Inditex está relacionado con el diseño y desarrollo de producto de Zara Woman.