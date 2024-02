Barcelona - Granada CF en directo

Buenas noticias dentro de la numerosa plaga de ausencias que presenta el FC Barcelona, con el equipo azulgrana recuperando para la causa a uno de sus principales baluartes como es la presencia de Marc-André Ter Stegen bajo palos. Junto a él, también estará con el equipo, aunque no de la partida, Raphinha. Por otro lado, en el dique seco se mantienen Marcos Alonso, Joao Félix, Ferran Torres, Sergi Roberto y un Alejandro Baldé y Gavi cuya presencia no se espera hasta la próxima temporada. Además, Vitor Roque tendrá que cumplir sanción después de que el CTA no le quitara la segunda amarilla.