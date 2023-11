Real Madrid - Sporting Braga en directo

¡¡¡¡CARLO ANCELOTTI RESERVA A JUDE BELLINGHAM!!!!! La carga de minutos y la luxación de hombro a causa de una mala caída contra el Rayo Vallecano propicia que el técnico italiano conceda descanso a Jude Bellingham y apueste por Brahim Díaz en el frente de ataque. Kepa Arrizabalaga se cae del once a última hora por unas molestias musculares durante el calentamiento, entrando Lunin en la portería. Modifica también la línea defensiva, dando entrada a Nacho Fernández y a Lucas Vázquez por David Alaba y Dani Carvajal. Rodrygo Goes vuelve al once, sentando a Joselu Mato tras ser titular en el último encuentro liguero.