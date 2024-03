Barcelona - Napoli en directo

Por su lado, el campeón de Italia, desde la llegada de Francesco Calzona, y con un partido debut que coincidió con el duelo de ida ante el FC Barcelona, todavía no conoce lo que es la derrota. Desde entonces, el técnico suma 2V y 3E que, no obstante, no son suficientes para las cotas a las que está llamado un vigente campeón de su país.