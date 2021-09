Talento joveny experiencia

El Mallorca se ha sabido mover bien en el siempre complicado mercado de fichajes de verano. Aún más en este, con la paralización de muchos movimientos importantes a causa de los estragos económicos provocados por la covid. Pese a ello, y las limitaciones por el presupuesto, el conjunto bermellón ha incorporado a diez jugadores que sirven para reforzar todas las líneas del terreno de juego.

Para la portería, tras la marcha de Parera y Koke Vegas, ha llegado Dominik Greif. Está considerado como uno de los porteros eslovacos con mayor proyección, pero todavía no ha conseguido debutar. En defensa, las labores de búsqueda se han centrado en los flancos. Maffeo, por la derecha, y Jaume Costa por la izquierda, elevan el nivel de los laterales. Battaglia, titular el curso pasado en el Alavés, ha reforzado la medular, dotando de músculo al centro del campo.

El resto de incorporaciones se han destinado a mejorar el perfil ofensivo de la plantilla. Para la línea de tres por detrás del delantero, han llegado Amath, por el que el Mallorca ejecutó su cláusula de compra; Kang In Lee, una oportunidad única de mercado; y Take Kubo, la gran estrella nipona y que llega con ánimo de redención por el descenso que no pudo evitar. Para acabar, los últimos son Ángel, Hoppe y Fer Niño, tres candidatos a ser el hombre-gol de este Mallorca.