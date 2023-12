Giráldez rechazó irse ya a EEUU, pese a que el Washington Spirit ofrecía 500.000 euros al Barça por su libertad

El joven gallego Jonatan Giráldez, de 32 años, nacido en Vigo, entrenador del FC Barcelona femenino, actual campeón de Liga y Champions, y, sin duda, uno de los técnicos más cotizados del momento junto a la británica Emma Hayes, que recientemente abandonó el Chelsea para hacerse cargo de la selección femenina de Estados Unidos, con el mejor contrato de la historia, rechazó la posibilidad de incorporarse ahora, de inmediato, al Washington Spirit, de la NWSL (en inglés, Liga Nacional de Fútbol Profesional Femenino) porque, tal y como hizo Markel Zubizarreta, el otro arquitecto del mejor Barça de la historia que acaba de ser reconocido como el mejor equipo del mundo, no quería complicarle la vida al club de sus amores, dejándolo tirado a mitad de temporada.

Cuando Giráldez, según ha podido saber El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, le planteó a la directiva azulgrana, a través de los tres máximos responsables de la sección, Xavi Puig, Xavi Budó y Marc Vivés, el nuevo Director Deportivo, que tenía una oferta muy motivadora y casi, casi, irrechazable (“si hubiese sido por dinero, me hubiera ido antes”, dijo en su impecable conferencia de prensa del pasado lunes), también les dijo que, si aceptaba ese nuevo reto “tanto a nivel profesional como deportivo, que me permitirá crecer en todos los ambientes”, no pensaba abandonar a su Barça hasta finalizada la actual temporada, pues quiere hacerlo conquistando, como poco, una nueva Liga y, si es posible, una tercera Champions para el club que le ha permitido llegar donde ha llegado.

Medio millón por su libertad

Según ha podido saber El Periódico de Catalunya, Giráldez le pidió al Barça que no negociase con su futuro club, el Washington Spirit, propiedad de la magnate surcoreana Michele Kang, también dueña del poderoso Olympique de Lyon, la posibilidad de que él abandonase ahora mismo el Barça y se incorporase inmediatamente al conjunto norteamericano.

Los rectores del Spirit estaban dispuestos a pagar medio millón de euros al Barça para conseguir que el técnico gallego se hiciese cargo, de forma inmediata, de su equipo con vistas al inicio de la próxima temporada. Giráldez, que quiere dejar el Barça con un buen sabor de boca y, por supuesto, con el mayor número de títulos posibles, confesó que quisiera ser recordado, tal y como comentó en su anuncio de despedida el lunes, “como alguien que lo ha dejado todo por este club hasta el último día”.