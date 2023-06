No queda otra que espabilarse y Antonio Vadillo lo tiene claro. El Palma Futsal viaja este martes a Jaén en busca del punto que le mantenga con vida en las semifinales del play-off después de la dura derrota en el Palau d'Esports de Son Moix (2-5). Las opciones de llegar a la final por el título pasan por ganar en el Olivo Arena, una de las canchas más complicadas de toda la Primera División y así forzar el tercer partido en la isla. "No queda otra, hay que ir allí y ganar el partido si queremos seguir vivos en la competición. Si perdemos estamos fuera, pero la intención con la que vamos allí no cambia por el hecho de perder el primer partido. Vamos a ganar porque no sabemos hacer otra cosa. Desde que yo soy el entrenador, a todas las canchas vamos a ganar", ha reiterado convencido en su discurso.

El técnico de los mallorquines asegura que no siente presión por ganar la Liga, pero exige darlo todo. "Venimos de llegar a la final la temporada pasada y conseguimos eliminar al Jaén, pero ahora mismo estamos por detrás en la eliminatoria. La temporada puede que se nos esté haciendo un poco larga, pero la diferencia entre los equipos medianos y los buenos es la mentalidad. Los equipos medianos ganan y se conforman, mientras que los buenos ganan y quieren volver a ganar. En ese tramo estamos nosotros, si queremos ser grandes como deportistas, a nivel individual. Que hayamos ganado la Champions no nos tiene que cambiar. Yo, personalmente, no he cambiado nada. Si no hubiésemos ganado me hubiese matado por llegar a la final y no entiendo el deporte como otra cosa que no sea mejorar cada día e intentar ganar y seguir sumando. Eso marca la diferencia", ha reflexionado.

Vadillo alaba a su rival. "Jaén y nosotros somos los dos mejores equipos por lo que ha sido el global de toda la temporada en distintas competiciones. En el análisis que yo hago de los rivales, el Jaén no está allí por casualidad. Han hecho una temporada espectacular. El otro día, aquí, nos ganaron con solvencia, a falta de 18 o 17 minutos el partido estaba decidido, esa es la realidad, íbamos 0-4 y nos echaron de la Copa de España. Si nosotros estamos diciendo que somos de los mejores de la liga y el Jaén nos echó de una competición, nos puede echar de otra. Es aspirante a ganar la Liga, es un grandísimo equipo. Ningún escenario es el ideal, pero cuando juegas unas semifinales, todos los rivales son muy difíciles de batir. Nosotros tenemos que recuperarnos y aumentar nuestro nivel competitivo, creo que allí hemos dado un pasito atrás y lo tenemos que aumentar", ha argumentado.

"Van a llegar mil veces más de lo que hicieron aquí, tendremos que dar esa muestra de carácter y demostrar el equipo que somos"

El preparador lamentó los numerosos fallos que facilitaron el triunfo de los andaluces en el primer duelo. "Cometimos errores importantes que un rival como Jaén te lo hace pagar. Durante la primera parte es difícil que nos fuéramos 0-1 en el marcador porque tuvimos ocasiones, llegamos mucho y ellos prácticamente no lo hicieron. Se les puso el partido muy de cara. Antes de su gol, que fue en el minuto dos, ya habíamos tenido varias ocasiones, un larguero, una finalización de Tayebi a cinco metros de la portería y dos faltas en el borde del área. El equipo salió bien, pero estos partidos son así. Tenemos que aumentar la concentración a nivel defensivo e ir allí, competir y saber a lo que nos vamos a enfrentar. Es un partido totalmente diferente porque allí sí que saldrán a por nosotros y nos apretarán. Van a llegar mil veces más de lo que hicieron aquí. Tendremos que dar esa muestra de carácter y demostrar el equipo que somos", ha sentenciado.

Tomaz: “Debemos recuperar el nivel”

Por otra parte, los jugadores Tomaz Braga y Marlon Oliveira también analizaron el segundo partido de la semifinal del playoff ante el Jaén Paraíso Interior. "Me encanta jugar partidos con afición, ya sea a favor o en contra y en Jaén tienen un pabellón increíble y para mí es un plus y creo que para mis compañeros también. Sabemos que ellos allí se crecen y compiten mucho más en casa, pero sigo confiando plenamente en el equipo y si hacemos las cosas bien y minimizamos los errores, tenemos mucho para ganar", ha comentado Tomaz. "Tenemos que ser nosotros mismos y salir a competir como hemos hecho durante toda la temporada. Hemos bajado un poco y debemos recuperar el nivel y, por otro lado, hay que controlar más el partido. Se jugó a lo que ellos querían", ha subrayado.

Por su parte, Marlon tiene claro que tienen opciones de forzar el tercer partido. "Somos conscientes del partido que nos encontraremos en Jaén y desde el sábado, cuando acabó el partido, no pienso en otra cosa. Ir allí y traer el tercer partido para nuestra casa. Salí un poco triste porque pensé que podía ser el último partido en Son Moix y que fuera la única derrota. Creo que podemos cambiarlo y tenemos un grupo increíble para hacerlo. Podemos ir allí y traer el partido para casa", ha resaltado antes de destacar el acierto de los andaluces en el primer partido. "No cometimos tantos errores, fueron puntuales, pero ellos aprovecharon sus oportunidades para marcar los goles. Sería ideal no terminar con derrota en casa y me encantaría tener el tercer partido en casa. Debemos dejarnos la vida en Jaén para conseguir esta segunda oportunidad", ha finalizado.