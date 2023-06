Una nueva final en juego. El Mallorca Palma Futsal afronta la semifinal del playoff por el título de la Primera División con el sueño de luchar por el título por segundo año consecutivo. El Palau Municipal d’Esports de Son Moix abre una nueva eliminatoria esta tarde (18:00 horas / IB3TV) en la que el conjunto balear recibe al Jaén Paraíso Interior en un partido clave para decidir a uno de los dos finalistas.

Los mallorquines confían en poder obtener la victoria en el primer partido de la semifinal del playoff por el título liguero y conseguir que el primer punto de la eliminatoria se quede en casa. El Palau Municipal d'Esports de Son Moix jugará un papel fundamental y los de Antonio Vadillo quieren aprovechar la fuerza que les proporciona el jugar delante de su público para comenzar la eliminatoria con ventaja.

Los isleños no han perdido en Son Moix en toda la temporada y el apoyo de la grada ha supuesto un factor diferencial en todos los partidos en los que los de Vadillo han jugado de local. El Mallorca Palma Futsal reconoce la dificultad del reto, pero, a su vez, se muestra confiado en poder alargar su dinámica positiva y pelear por llegar a la final del playoff por segundo año consecutivo y soñar con un doblete que sería histórico para la entidad balear.

Los de Vadillo llegan a la semifinal tras superar al Noia Portus Apostoli en dos partidos. Consiguieron golear en el primer encuentro en Son Moix y supieron sufrir y remontar en tierras gallegas. Durante toda la temporada, los de Antonio Vadillo han ido adquiriendo un grado de madurez que les permite afrontar cualquier tipo de reto con entereza y confianza. Además, las rotaciones constantes y el buen estado de toda la plantilla han permitido al equipo balear no acusar en exceso la acumulación de partidos y llegar al tramo decisivo de la temporada en buena forma. Los únicos jugadores con los que no podrá contar el entrenador son Jesús Gordillo y Moslem que ya han confirmado que no participarán más en lo que queda de temporada.

Los duelos entre el Mallorca Palma Futsal y el Jaén Paraíso Interior se han convertido en uno de los clásicos de la liga. Son dos equipos muy parejos que han conseguido meterse entre los grandes para pelear por los títulos. La rivalidad que hay entre los dos clubs se traslada a la pista en cada ocasión que se encuentran y todos sus partidos son espectáculos competitivos para los aficionados.

En esta temporada, el club andaluz y el balear se han enfrentado en tres ocasiones. Los dos partidos de liga y en los cuartos de final de la Copa de España en Granada. En la liga regular, el partido en Jaén terminó en empate 2-2, mientras que en la vuelta, ya en Son Moix, los de Vadillo se impusieron 5-3. En la competición copera, los dos rivales volvieron a empatar en los cuarenta minutos 1-1, pero los andaluces lograron la clasificación en los penaltis. El Jaén Paraíso Interior terminó ganando la competición y fue el primer equipo en levantar un título esta temporada. El equipo de Dani Rodríguez llega a la semifinal tras eliminar a ElPozo Murcia en dos partidos.