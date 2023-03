Minuto 91. Un calendario infame por el afán recaudatorio

La avaricia rompe el saco, reza el refrán. En su insaciable afán racaudatorio, la FIFA y la UEFA, los organismos que rigen el fútbol internacional, no dejan de inventarse ocurrencias cada vez que se reúnen en Zurich y Nyon, sus respectivas sedes. Más competiciones, por lo tanto más partidos, que siempre va en contra del espectáculo. De lo que se trata es de exprimir al máximo el producto y, por ende, a los futbolistas, los principales y casi únicos protagonistas de este circo en que están convirtiendo el deporte rey. Finalizado el Mundial, este fin de semana ha empezado la tediosa fase de clasificación para la Eurocopa de 2024. Como todas, prácticamente un paseo militar para la selección española y, por consiguiente, un soberano aburrimiento incluso para el más entusiasta del combinado español. Noruega, a la que se ganó el sábado (3-0), es seguramente el rival más complicado que se encontrará el equipo de Luis de la Fuente. Con esto ya está todo dicho. Escocia, Chipre y Georgia son el resto de potencias con las que se las tendrá que jugar la Roja. Una pérdida de tiempo.

En junio, con la Liga finalizada

y con ganas de desconectar de fútbol, llega la fase final de la Liga de las Naciones, la competición sacada de la manga por la UEFA para eliminar los insufribles amistosos. Por mucha emoción que se le quiera dar, han fracasado en el intento. Ganar o no esta competición no va a cambiar la vida de nadie, y menos de unos futbolistas que en esos días piensan más en las vacaciones que en otra cosa. Venimos de un Mundial de Clubes, antes de una Supercopa de España en Arabia Saudí, y vamos hacia un Mundial con 36 selecciones, en el enésimo absurdo de una FIFA que hace tiempo que ha perdido el norte. Interesa el dinero, no la salud de los futbolistas.

En medio de este caos era casi imposible que el Mallorca no saliera perjudicado

Y en medio de este caos

era casi imposible que el Mallorca no saliera perjudicado. Con los jugadores llegando de sus respectivas selecciones, hasta siete rojillos, alguno deberá afrontar el partido ante Osasuna bajando directamente del avión porque a Tebas no se le ha ocurrido otra cosa que colocar este partido el próximo viernes. Gio y Kang, que se enfrentan en la noche del martes, llegarán a Palma el jueves, apenas 24 horas antes de que estén a punto para el importante duelo contra los navarros. Un ejemplo más, de lo muchos que hay, de que los dirigentes se están cargando el espectáculo y que lo único que les interesa es el dinero y no los futbolistas.

El accidente provocado por Marc Márquez

en el estreno del Mundial de MotoGP en Portugal es incomprensible, impropio de un campeón como él. El piloto catalán fue el primero en reconocer su error al acudir al box del piloto local Oliveira para disculparse. Lo que no hace falta es echar más leña al fuego. Las declaraciones de Aleix Espargaró y Jorge Martín, reclamando una dura sanción para el ocho veces campeón del mundo y de que su acción fue «una vergüenza», sobraron. Hoy por tí, mañana por mí. Quién está libre en un deporte en que se va a 300 km/hora de que en una próxima ocasión puede ser el propio Aleix o Jorge Martín el que provoque una caída. El mundo de las motos está expuesto a estas situaciones. Márquez se ha equivocado, pero de ahí a matarle media un abismo.