Gaby Ocete y Clarinos Tenerife tomarán caminos separados después de que el club tinerfeño anunciara, a través de sus redes sociales y en un comunicado en su página web, la rescisión del contrato de la base mallorquina. Ocete, que aterrizó en la isla canaria en la campaña 2020/21, alega que “cuerpo y mente” en ocasiones “te piden un respiro para coger aire y volver más fuerte”.

Desde su aterrizaje en el Clarinos, la base balear se convirtió en una líder del club tinerfeño, donde ha llegado a disputar 83 encuentros, entre Liga, Copa de la Reina y Eurocup. Ocete cumplía este año su tercera temporada en el cuadro lagunero e incluso había renovado para una cuarta. Ahora mismo, el equipo dirigido por César Aneas es último clasificado, después de un balance de una victoria y diez derrotas, habiendo sufrido nueve tropiezos de forma consecutivos

La mallorquina publicó una carta de despedida en la que agradece “a club y cuerpo técnico el trato recibido y la oportunidad de seguir desarrollando” su carrera:

“Hoy tras dos años y medios defendiendo esta camiseta y sintiendo Tenerife como mi segunda casa, por motivos personales, toca despedirse. Agradezco al club y al cuerpo técnico el trato recibido y la oportunidad de seguir desarrollando mi carrera deportiva en esta isla. Agradecer también a la afición y al personal del Santiago Martín por todo el apoyo y cariño que he recibido durante estos casi 3 años. No lo olvidaré nunca. Por último , hacer una mención especial a esas personas que se han cruzado en mi camino en estos años, con las que he vivido momentos que nunca olvidaré. A todas las compañeras con las que he compartido vestuario y he pasado tantos buenos y malos momentos. Algunas de ellas se han convertido en amigas para toda la vida. Gracias”.