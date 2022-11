Esos zagales que juegan como si fuese su cuarto Mundial, por Emilio Pérez de Rozas

Primera jornada y ya acaba de empezar la segunda, pero deberíamos pararnos, al menos en este rincón de vuestra/nuestra web, nuestro punto de encuentro diario, para reflexionar una vez vistas, por vez primera, las 32 selecciones que compiten en este Mundial de Qatar, demasiado curioso como para no reparar que acaba la primera jornada y ya tenemos los primeros partidos de la segunda, con más sorpresas, sí, tipo la derrota de Gales y los empates de Holanda e Inglaterra frente a selecciones inferiores, dicen.

He buscado un equipo de fútbol experto para comentar algunos lances de esta (casi) primera semana de competición y he encontrado un gran entrenador y director deportivo, Llorenç Serra Ferrer; un excelente portero mundialista, Santi Cañizares; un centrocampista todoterreno, peleón, fornido, impresionante sobre el césped como Víctor Muñoz y un goleador de pie fino como Ángel ‘Pichi’ Alonso.

Juventud, divino tesoro

Y, evidentemente, puede que sus opiniones coincidan en gran medida con las de ustedes. Esa España impresionante y goleadora, ese Brasil deslumbrante (¡cuánto daño hace que, a la primera, caiga Neymar Júnior!), esa Inglaterra sólida y solvente y esa Francia repleta de grandes futbolistas. Y, cómo no, claro, a ellos también les ha llamado la atención el caos de Argentina, la sorpresa de Alemania, la indiferencia de Bélgica, siempre llamada a algo más, y la desconcertante Holanda. Y, por descontado, perdón, gloria y honores, no solo al 7-0, insisto, de ‘la roja’, sino al impresionante golazo del brasileño Richarlison del primer día. Pero leamos sus razonamientos.

“Para mí, lo más impresionante de esta primera fase del Mundial ha sido la deslumbrante manera, a mi entender, de cómo juega, cómo se planta en el campo y cómo se comporta esta nueva generación de futbolistas, evidentemente representada en España por los Pedri, Gavi, Ansu Fati y Balde, pero que también tienen más de un representante en Inglaterra (Bellingham y Saka), en Alemania (Saka), en Ghana (Kudus), en Marruecos (Abde) y en casi todas las selecciones pues, al físico, lógico a su edad, añaden un temple impropio de su primer Mundial. Es más parece que estos zagales estén jugando su cuarta Copa del Mundo, con una aplicación táctica admirable, además de un nivel de motivación espectacular”, señala Serra Ferrer.

"La mejor noticia de este Mundial es la madurez con la que se comporta y juega la nueva generación de futbolistas"

Llorenç Serra Ferrer / Entrenador de fútbol

“Para mí, insisto, esa es la mejor noticia en este arranque de Mundial. Bueno esa y el brillo con el que España debutó, pues aunque muchos le resten mérito al 7-0 por el tipo de rival (Costa Rica), yo se lo doy por dos razones fundamentales”, sigue contando el técnico mallorquín. “Una porque demostró querer ganar, golear y mandar desde el minuto uno, jugando a un ritmo altísimo, cambiando continuamente de orientación y mirando siempre, siempre, a la portería rival. Y porque la mezcla de jóvenes y veteranos tiene muy buena pinta, así como la idea de meter a Rodrigo de central para que dé dos pasos y se una a Busquets, con Gavi y Pedri y, encima, a veces, Asensio dé dos pasos atrás y, entonces, España se adueña a placer del centro del campo, que es la sala de máquinas”.

España, protagonista

“Yo lo siento, pero yo de esta primera jornada destaco, sí, el espectacular debut de España”, explica el meta Cañizares. “Y, por descontado, no le quito mérito por el rival, pues de eso no tiene culpa alguna ‘la roja’, otros tuvieron adversarios parecidos y ni jugaron a su nivel, ni brillaron los 90 minutos, ni, por descontado, metieron siete goles, así que España hizo algo que es vital cuando empiezas una competición de este nivel: encontrar tu camino, imponer tu estilo y ganar con brillantez el primer día, en tu debut. Eso España ya lo tiene ganado, como Brasil, como Francia o como Inglaterra, por citar las otras tres selecciones que me encantaron. Las demás, sin embargo, deberán buscar esa senda y, encima, contrarreloj, como le ocurre a Argentina y Alemania, por ejemplo”.

Para Cañizares la manera en que España ha pisado Qatar-2022 “fortalece, sin duda, todos los planes trazados por Luis Enrique y su equipo técnico, pues no solo demuestra haber escogido bien a sus jugadores, los que él quería y necesitaba para lo que quería plasmar en el campo, para cómo quería que jugase su selección, sino que demuestra que las herramientas que han puesto al alcance de los futbolistas son eficaces, funcionan, lo que es vital para ganar confianza y fortalecer al grupo desde el inicio”.

"España ya ha encontrado su camino nada más debutar y otras selecciones aún están en su busqueda"

Santiago Cañizares / Exportero internacional

“Puede ser, sí”, insiste Cañizares, “que otras selecciones posean mejores individualidades, puede, pero el bloque de España se mostró impecable y el fútbol sigue siendo un deporte de equipo”. Cuando le preguntas a Cañizares si algo no le está gustando de este Mundial, comenta que “ese ambiente poco propicio, la situación de protesta encubierta, que se celebre en un país tan cuestionado, donde el fútbol es lo que es y con los estadios, a menudo, sin llenarse del todo, cosa impensable en otros Mundiales”.

“A mí lo que más me gustaría destacar de esta primera jornada en todos los grupos”, señala Víctor Muñoz, “es que, como ya es habitual desde hace algunos años en todas las Ligas duras, fuertes, el equipo que no juega con la máxima intensidad y continuación, el equipo que se cree superior de salida, el equipo que se duerme tras ganar 1-0 y se desconecta del partido por ir sobrado, acaba pagándolo, pues aquí nadie perdona un despiste. Aquí te duermes, te recreas, 15 minutos y pierdes”.

Todos en forma

“Todos los futbolistas han llegado a Qatar en el inicio de la temporada, en plena forma, con ganas de disfrutar y brillar y eso hace que la igualdad sea aún más grande”, insiste el centrocampista maño, que elogió, cómo no, la actuación de España. “La selección hizo un partido redondo, pero…debe ir con cuidado, no debe creérselo, pues esto solo acaba de empezar y ya no hay ‘peritas en dulce’. Es una selección joven y, posiblemente, tendrá alguna actuación irregular y ese día debe salvarlo como pueda, aunque no sea con brillantez. Ante Costa Rica le salió todo, todo”.

Víctor, que está convencido de que Argentina se clasificará, se llevó “como todos ¿no?” una gran sorpresa con la derrota de Messi y compañía, así como con la caída de Alemania ante Japón. “Me gustó Brasil, claro. Y Francia, con un Mbappé que debe contribuir más. E Inglaterra, que creo que tiene mejores jugadores en el banquillo de los que Garteh Southgate puso sobre el césped en el arranque del Mundial”.

"Hay una gran igualdad. Aquí, si te duermes, si te confías 15 minutos, pierdes por más grandes que seas"

Víctor Muñoz / Excentrocampista internacional

“Pues para mí, más que España, que se enfrentaba a quien se enfrentaba y, sí, hizo un partido impresionante, redondo, la noticia de esta primera jornada completa ha sido el castañazo que se dio Argentina”, señala ‘Pichi’ Alonso. “Porque hay que tener en cuenta que es Argentina, que es campeona de América, que venía de 36 partidos seguidos sin perder, con el ruido de que Leo Messi va a por todas pues es su última oportunidad y va y, no solo pierde, sino que no tiene ni opciones, ni ocasiones, de empatar o ganar. Y eso me parece muy fuerte”.

“Lo de Alemania me pareció lo que dice Víctor, la demostración de que aquí te duermes y palmas”, sigue relatando el goleador, que considera que lo que menos le gusta “es esa manía de los árbitros, no de alargar en exceso los partidos, que también, sino de avisar mil veces en cada partido a los jugadores para que no se agarren en los saques de esquina o faltas. ¡Les avisas una vez y punto! Esa manera de ralentizar el juego y pararlo tantas veces me parece absurda”.

Ángel 'Pichi' Alonso / Goleador español

Por cierto, una vez presenciada la victoria de Japón ante Alemania “que se la merecieron y mucho”, ‘Pichi’ no quisiera que la euforia que se ha desatado alrededor de España la llevase a equívoco. “Hay que hacer un gran partido ante Alemania pues, de perder, se nos pueden complicar las cosas. Sé que Luis Enrique, estoy convencido, piensa igual y que ninguno de nuestros futbolistas se fía, lo sé, pero yo no lo tengo tan claro, esto sigue siendo cosa de apretar los puños y jugar igual de bien que ante Costa Roca. O puntuar y ganar ante Alemania, aunque no sea con un partido tan brillante, eso lo tengo clarísimo”.