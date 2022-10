Cartulina Morada: Yo le explico quién es Raíllo, Neymar

Querido Neymar, usted que salió en defensa, hace solo unos días, de su compañero de selección Vinicius por las palabras que Antonio Raíllo realizó en una entrevista a este diario. Usted que pide el voto para el ultraderechista Bolsonaro, autor de frases como: «Es una pena que la caballería brasileña no fuera tan eficiente como la estadounidense, que exterminó a los indios». Usted que el próximo 17 de octubre será juzgado por la Audiencia de Barcelona por dos delitos de corrupción entre particulares y estafa por contrato simulado. Usted, Neymar, que ha sido acusado de agresión sexual y que, curiosamente, lleva desde 2015 perdiéndose los partidos de su club cuando coinciden con el cumpleaños de su hermana. A usted, Neymar, que se ha permitido el lujo de cuestionar en un mensaje tan desafortunado como clasista –fenómeno heredado directamente del racismo– las palabras del jugador del Real Mallorca, vengo a explicarle en estas líneas quién es Antonio José Raíllo Arenas. Nacido en Córdoba en el 91, Raíllo cumple su séptimo año defendiendo los colores del conjunto bermellón. Actual capitán de la plantilla, el futbolista andaluz fue uno de los pocos jugadores que bajó al barro, allí donde él mismo arrastró al equipo, para retornar al Mallorca al fútbol profesional. Raíllo, con ofertas de grandes equipos siempre que su renovación ha estado en juego, es, periodísticamente, un futbolista muy atractivo para la prensa, porque dice lo que piensa, lo que no quiere decir que siempre le dé dos vueltas a lo que dice. Es la única persona a la que he escuchado defender a Sarver alegando «envidias», cuando hay doscientos testimonios que corroboran un mismo comportamiento misógino y clasista. Seguramente ensambla de manera equivocada y en una misma frase las palabras «comodín» y «racismo», cuando el fútbol español evidencia, día sí y día también, los pasos que todavía quedan por dar para eliminar esta lacra. Ni Neymar ni Raíllo son un buen ejemplo de lo que deberían ser los valores en el deporte, pero por suerte para los aficionados, tanto en el PSG, como en el Mallorca, sí existen futbolistas de los que vestir su camiseta con orgullo.

#Disfrutarem: El aficionado balearico tiene suerte de que Ingo no es Rubiales, ni Jordi Roger es Vilda La continuidad del técnico Jordi Roger al frente del Atlético Baleares se antoja una quimera. Más allá de la buena relación que pueda existir entre el catalán y su presidente, por suerte para los balearicos, ni Ingo es Rubiales, ni Jordi Roger es Vilda, por lo que en algún momento todo se puede truncar. Con uno de los presupuestos más altos de la categoría, el conjunto blanquiazul todavía no sabe lo que es ganar en los seis partidos que lleva disputados hasta la fecha y, lo que es todavía peor, atesora tres derrotas de manera consecutiva. Entiendo que en la secretaría técnica son conscientes de que todavía hay tiempo para dar un golpe de timón e intentar enderezar la situación. Pero más allá de estos datos objetivos, me gustaría recordarles unas palabras que el directivo alemán pronunció en la cadena Cope el pasado mes de junio y que se me quedaron grabadas en la cabeza: «Si el proyecto de la próxima temporada –o sea esta– no funciona, haremos un cambio radical en la inversión y el presupuesto». Imagínense lo que #disfrutarem la campaña que viene si las cosas no salen bien en esta.