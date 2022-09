La plantilla de Club Voley Palma ya empieza a coger forma. Y lo hace con una renovación importante y crucial tanto en el juego defensivo como ofensivo. Manu Furtado se compromete a jugar su segunda temporada consecutiva en la isla después de una primera que fue brillante. A pesar de perderse casi dos meses de competición, el de Cabo Verde demostró su corpulencia y fortaleza para ser un jugador determinante en la red. De hecho, Furtado terminó la primera vuelta siendo el central con mejores registros de toda la Superliga. Esta temporada espera mejorar las estadísticas y, con la adaptación ya hecho, ser incluso más decisivo que el curso anterior.

Manu Furtado se une a las renovaciones de Renzo Cairús, Toni de la Rosa y Adrián Riera y al fichaje de Xavier Fresquet para ir sumando efectivos a una plantilla que ya empieza a ser reconocible. A pesar de los evidentes problemas económicos del club por la falta de un patrocinador principal, el Voley Palma está trabajando a destajo en las oficinas para poder construir un equipo que pueda ofrecer las máximas garantías posibles de cara a esta próxima campaña.

"Recibí muchas ofertas, tanto aquí en España como fuera, pero mucha gente está donde puede y yo estoy donde quiero. Me siento muy bien aquí y cuando el club vino a hablar conmigo para renovar no me lo pensé”, reconoció. El de Cabo Verde, que ha pasado el verano en Mallorca con la familia, está totalmente adaptado a una isla y a un club en el que asegura que sentirse "como en casa”.

La ambición de Furtado parece no tener límites y en cuanto a objetivos se pone la máxima exigencia posible: “Yo siempre compito conmigo mismo, así que mi objetivo es mejorar todos mis números del año pasado”. Lo tendrá difícil viendo los registros que logró obtener, terminando la Superliga como uno de los mejores jugadores en su posición, aunque si alguien es capaz de conseguirlo es él. A nivel colectivo, Furtado mantiene la exigencia y señala que quiere "superar todo lo que hicimos el año pasado y volver a estar entre los cuatro mejores equipos de la liga”.