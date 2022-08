Pilotades | Jordi Horrach sustituirá a Manolo Bosch en la Federación Balear

El abogado y político Jordi Horrach será el sustituto de Manolo Bosch en la secretaría general de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB). Este cambio no será inmediato ya que se producirá a final de este año cuando llegue la jubilación de Bosch tras toda una vida dedicada al balompié. No obstante, este mandatario, persona muy valiosa en este contexto, no dejará la federación y seguirá colaborando con ella. Horrach entrará como director general en esta territorial, figura que hasta la fecha no existía y dentro del marco que tiene la Española de reforzar las direcciones de todas las federaciones autonómicas. Y luego ocupará la plaza de Bosch.

Horrach: De la Penya Arrabal a la Federación Jordi Horrach es una persona que siempre ha estado vinculado al balompié de una u otra manera. Ha sido entrenador de varios equipos y director deportivo de La Salle y la Penya Arrabal. En la época de Utz Classen como presidente del Mallorca el empresario le fichó para fortalecer la presencia del club rojillo en el fútbol base de la isla. Federación: Pep Sansó preside su primera junta El nuevo presidente de la FFIB, Pep Sansó, presidió la primera junta directiva de esta territorial después de ser nombrado máximo responsable de esta federación. Sansó agradeció el trabajo realizado a los presentes y les animó a seguir igual en esta nueva e ilusionante etapa que se inicia. Amistoso: Fin de semana intenso para el Mallorca B El Mallorca B de la Segunda RFEF ha disputado dos partidos este fin de semana. El pasado viernes venció por 3-0 al Andratx de Tercera, mientras que este sábado arrancó un empate ante el Atlético Baleares. Ante el conjunto andritxol los rojillos fueron mejores en la definición de cara a la portería contraria. Para los de Robles jugaron: Pere Joan, Biel Ramis, Marcos Fernández, Isma Estévez, Micky Femenías, Toni Torregrosa, Marcos Plomer, Lluís Montiel, Ibrahim Yalatif, Pau Mascaró y Víctor de Baunbag. También jugaron: Joel, Filip, Carlos Hermelo, David Valverde, Tomeu Horrach, Rubén Quintanilla, Jaume Tovar, Miguel, Víctor Lázaro, Pablo Gálvez y David Conejero. Por el Andratx: Vicente Sabater, Lorente, Gerardo, Tomás Borras, Manresa, Diego, Saúl, Garrido, Grille, Marco y Match. También lo hicieron: Morales, Kevin, Raúl Tirado, March, Flaquer, Castedo, Barea y José. Marcaron: Ibrahim Yalatif, Pau Mascaró y Víctor Lázaro. Amistoso: El Génova gana al Arenal y se lleva su trofeo El Génova se llevó su trofeo San Salvador 2022 al derrota por 1-0 al Arenal en Preferente. Los locales jugaron con Raúl Lebrón, Dani Morro, Adrián Oliver, Alessandro Lares, David Aparicio, Marc Puerto, Jonsi, Sergio Morro, Pere, Javier Font y Kike. También jugaron: Xavi Tomás, Roberto Subirats, Rendón, Camerón, Gabriel, Jordi, Miky, Juan Ruiz y David Marín. Por el Arenal: Lluc, Santi Soler, Eros, Pau, Redondo, Plomer, Chino, Alou Marcos, Guille y Comas. También jugaron: Ramiro, Hernan, Wando, Jesús, David, Ferreira y Ángel. Marcó Camerón. Árbitros: Santa Mónica acogió la jornada técnica El Comité Balear de Árbitros de Fútbol organizó este pasado fin de semana en el Colegio Santa Mónica de Palma la jornada de formación y técnica para todos los trencillas de Mallorca. Como invitados de lujo estuvieron disertando los colegiados internacionales de Primera, Juan Martínez Munuera y Guillermo Cuadra Fernández. Estos colegiados explicaron los cambios en la reglamentación en la próxima campaña y cómo preparar los partidos. Cardassar: El conjunto de Sant Llorenç ya trabaja Con más de la mitad de sus componentes que son nuevos fichajes, inició la pretemporada el club de Sant Llorenç bajo la dirección técnica nuevamente de Miquel Àngel Tomás y Joan Mestre (será su cuarta temporada). La preparación física corre a cargo de Pep Rosselló nuevamente. Tras varias temporadas en las que el conjunto ha estado en la cresta de la ola, en esta campaña las aspiraciones son las máximas en la Preferente, informa Ll. Meco. Xavi Ginard: El portero de Artà ficha por el Manacor El CD Manacor ha anunciado un fichaje estrella para la plantilla de Tercera, el portero de Artà Xavi Ginard, que vuelve al club que le vio crecer deportivamente y tras su paso, entre otros, por el Barcelona, Olot y Atlético Baleares. «Nuevo reto. Vuelvo a la que fue mi casa con la máxima ilusión. La felicidad de estar con los míos», dijo el guardameta en su presentación.