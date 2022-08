Guevara y Augusto apuntan a lo más alto tras la reanudación del Mundial

El circuito británico de Silverstone abrirá este domingo una segunda parte del Mundial de motociclismo donde dos mallorquines, Izan Guevara y Augusto Fernández, pelearán por levantar el cetro en sus respectivas categorías. Ambos pilotos ocupan la segunda posición de la clasificación general, Izan a tres puntos de Sergio García Dols en Moto3 y Augusto empatado con Celestino Vietti en el podio de la cilindrada intermedia. Su progresión fue espectacular en las últimas carreras y a esa dinámica quieren dar continuidad ambos pilotos en los nueve Grandes Premios que restan para finiquitar el campeonato.

Con tres victorias, siete podios, dos poles, dos vueltas rápidas y 18 años recién cumplidos, Izan Guevara se ha convertido en el piloto de moda del Mundial de Motociclismo. Destacan sus números en la tabla, su carácter canalla y su conducción descarada sobre el asfalto. Todas las marcas han fijado sus miras en él, un piloto que en su segundo año en el certamen se presenta como uno de los serios candidatos al triunfo.

Guevara ha madurado y lo ha hecho tras curtirse durante el pasado curso a la sombra de Pedro Acosta. Ambos pilotos debutaron el pasado año en el Mundial, el mallorquín como vigente campeón del FIM CEV y el segundo tras coronarse en la Red Bull Rookies Cup. Sin embargo, en ese 2021 Acosta ganó seis carreras y el Mundial, mientras que el palmesano solo logró un alocado triunfo en el circuito de Austin. A día de hoy, en el ecuador de la competición, ya cuenta con 54 puntos más de los que sumó el año pasado durante todo el campeonato.

Tras un inicio algo titubeante, condicionado por una rotura del motor yendo líder en Argentina, el mallorquín no ha parado de concatenar podios. Lo lleva haciendo durante los últimos cinco Grandes Premios, acabando tres de ellos en la primera posición. Guevara va segundo del Mundial, pero a solo tres puntos de su compañero de equipo, Sergio García. El tercero en discordia, Dennis Foggia, está a 64 puntos, por lo que todo indica que serán los dos pilotos del GasGas quienes lucharán por el título en un mano a mano que puede suponer un dolor de cabeza para la marca española. Independientemente de los resultados que consiga , es muy probable que el mallorquín cambie de categoría el año que viene, pero siga enrolado en el equipo Aspar.

En Moto2 las aguas también andan revueltas. Augusto Fernández ocupa el coliderato, empatado a puntos con el italiano Celestino Vietti. Pero es que, el tercero en discordia, el japonés Ai Ogura, tan solo tiene un punto menos. Sin embargo, la progresión del mallorquín es totalmente diferente a la de los contrincantes. El de Pina se ha convertido en las últimas carreras en uno de los pilotos más fuertes del campeonato. Tras conseguir su primera victoria en Francia, se atrevió a despedir la primera mitad de la temporada con un doblete en Sachsenring y Assen.

En su primer año en el equipo Red Bull KTM Ajo, Augusto ha demostrado que es uno de los pilotos más maduros y experimentados de la categoría, con una capacidad innata para leer las carreras y una templanza impropia de su juventud. Con 225 puntos todavía en juego, resulta una quimera apostar por un caballo ganador, pero si algo demostró Fernández el año pasado es lo bien que se le dan las segundas partes de los campeonatos. Sumó 50 puntos hasta el ecuador del calendario y 124 en la segunda parte.

Coronarse campeón es un sueño que persigue desde hace ya varios años, pero nunca antes el mallorquín había vestido los colores de un equipo ganador, donde parece que seguirá el año que viene independientemente de los resultados que consiga este. El adiós de Suzuki ha provocado un tapón y hará que, probablemente, Augusto tenga que repetir un año más en la categoría intermedia.

Joan Mir, obligado a cerrar un buen final de año en MotoGP y aclarar su futuro

No está siendo un año fácil para el doble campeón del mundo Joan Mir. El piloto mallorquín ocupa la octava posición de la general, con 77 puntos y a casi cien del actual líder de la categoría reina, el italiano Fabio Quartararo. Desde que Suzuki anunciara su marcha del Mundial al final del campeonato, Mir no ha levantado cabeza y tan siquiera ha conseguido subirse al podio en ninguna de las once primeras carreas del Mundial. Es un secreto a voces que Honda quiere al piloto mallorquín para el año que viene, pero las negociaciones se están dilatando algo más de lo esperado y sigue sin haber confirmación oficial. Con el futuro resuelto, al menos Mir podría centrarse en su rendimiento deportivo.