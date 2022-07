Mavi García suma y sigue. La ciclista mallorquina ha conseguido cerrar la séptima etapa del Giro rosa en la tercera posición, con un tiempo que le permite mantener su segundo puesto en la general, ahora a 31 segundos de la neerlandesa Van Vleuten. La corredora del equipo UAE Team mantiene vivas sus esperanzas en la ronda italiana, a falta de tres etapas para que esta finalice.

“Hoy ha sido una etapa muy muy lenta”, reconocía Mavi al término de la carrera. “Al empezar la subida se han empezado a acelerar las cosas y todo se ha comenzado a poner duro. Nos hemos quedado un grupo de unas cinco ciclistas y todo ha transcurrido a base de ataques. Yo lo he intentado una vez, pero ha sido muy difícil. Ya casi en meta hemos conseguido coger a la escapada, menos a la primera. He quedado por detrás de Van Vleuten, lo he dado todo y creo que no se puede pedir más, así que estoy contenta”, ha analizado.

La ciclista francesa Juliette Labous fue la vencedora de la etapa, que se ha impuesto en un final escarpado de 112,9 kilómetros, con salida en Prevalle y meta en alto al Passo del Maniva. Van Vleuten se defendió en todo momento con solvencia de los ataques de Mavi y conservó un día más la prenda rosa.

El Giro femenino continuará este viernes con la disputa de la octava de sus diez etapas, de 104,7 kilómetros, con salida en Rovereto y llegada a Aldeno, en ña provincia de Trento.