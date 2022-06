Dos días después de haber ganado Roland Garros, Rafa Nadal ha viajado este martes a Barcelona, para pasar una revisión de su pie izquierdo con su médico, Ángel Ruiz Cotorro y empezar a preparar el tratamiento que ya tenía previsto después de marchar de París. El tenista balear explicó a su llegada a El Prat que "ya hablé todo lo que tenía que hablar y poco más puedo contar", cuando en el aeropuerto le preguntaron por sus opciones de jugar en el torneo de Wimbledon, que comienza el 27 de junio.

Tras la victoria en Roland Garros, Nadal ya dijo que las opciones de acudir a Wimbledon estaban en función de si no necesitaba jugar con su pie izquierdo anestesiado, como hizo en París. Para evitar esa anestesia que se ponía cada día de partido en su pie izquierdo, el tenista explicó que el próximo paso es someterse a "una radiofrecuencia pulsátil en el nervio" con la intención de que la sensación que tiene en la pista, cuando juega con el pie dormido por la anestesia que dura un máximo de ocho horas, se mantenga de una manera permanente.

"Si se consigue que este tratamiento funcione y me quite esa sensación de dolor de manera permanente, aunque no se soluciona el problema, sí que se soluciona el poder seguir jugando, que es el objetivo ahora mismo. Vamos a ver qué sucede, pero hay que ir paso a paso y después veremos", explicaba en París. La decisión de jugar en Wimbledon no la tomará hasta hablar con todo su equipo técnico y decidir qué es lo mejor. Ya no solo se trata de estar en las mejores condiciones físicas sino valorar si acudir a Londres puede ser perjudicial para el resto de la temporada.

Graduación con Ricky Rubio

Nadal ha estado en Barcelona el tiempo necesario para la visita médica y, posteriormente, regresar a Manacor donde este miércoles presidirá la ceremonia de graduación de la sexta promoción de la Rafa Nadal Academy by Movistar, junto a Ricky Rubio, el jugador de de los Cleveland Cavaliers de la NBA, que tomará el testigo de Pau Gasol, David Ferrer y Ona Carbonell, que acompañaron a Nadal en las graduaciones de los últimos años.