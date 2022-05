El entrenador Pep Barceló no seguirá la próxima temporada al frente del Poblense de Tercera División después de que ayer la junta directiva del club blaugrana comunicara en sus redes sociales que no continuaría ligado. Esta nota, escueta, sale después de que el Poblense haya finalizado la presente campaña tras perder la final del play off de ascenso a Segunda con el Manacor el pasado domingo en Palma. «Queremos agradecer el trabajo hecho durante esta temporada. Suerte en los nuevos proyectos», reza el comunicado de la entidad poblera que ya confecciona un nuevo proyecto.

Regional / Un partido de Preferente y uno de Primera esta noche Esta noche se disputan dos partidos en regional, que se adelantan a la jornada del fin de semana: en Preferente, Son Sardina-Alaró (20:15 horas); y en Primera, Atlético Rafal-A. Llubí (20:00). Base / Ciutat de Palma-Son Cladera, semifinal cadete en el Miquel Nadal Esta noche también se disputa un importante duelo entre el Ciutat de Palma y el Son Cladera (20:30 en el Miquel Nadal), correspondiente a la semifinal de la final de Mallorca de Primera Regional cadete. Fútbol playa / Capdepera acogerá el Campeonato de España Los mejores equipos masculinos de Primera División de fútbol playa disputarán este fin de semana en Capdepera tres jornadas del Campeonato de España. Félix Peralta, responsable de la Comisión de Fútbol Playa de la FFIB, supervisará la celebración de este Nacional en el que no toma parte ningún equipo balear. Féminas / La selección sub-17, subcampeona de Europa con Lucía La selección española femenina sub-17 se proclamó subcampeona de Europa al perder la final en los penaltis ante Alemania. En el combinado español está la jugadora mallorquina Lucía Corrales, que milita en el Barcelona B. Juvenil Honor / Ya hay horarios para la última y decisiva jornada La Española ha definido los horarios de la última jornada en juvenil División de Honor en la que el Atlético Baleares y San Francisco se juegan la permanencia y sabiendo que uno o los dos bajarán a Liga Nacional según los resultados. El Atlético Baleares es el que lo tiene peor ya que recibe, a las 12:00, al Espanyol, que se juega la segunda plaza. A la misma hora, el San Francisco a escasos kilómetros de Son Malferit acoge al Cerdanyola, penúltimo y que ya no se juega nada. Un resultado negativo de los dos equipos mallorquines y un triunfo del Bellvitge les condenaría. Por su parte, el Mallorca se disputa mañana, a las 16:30, la séptima plaza con el Girona en tierra catalanas.