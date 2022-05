El Palmer Palma pierde ante el Valladolid en su adiós a la LEB Oro

El Palmer Alma Mediterránea Palma cerró este viernes por la noche con una derrota (74-83) su periplo esta temporada por la LEB Oro. El Valladolid no tuvo compasión de los mallorquines, que no pudieron despedirse con un triunfo de la afición que acudió a Son Moix, en un partido que no tenía más aliciente que ver el último encuentro en la categoría del Palmer, que la semana pasada descendió a LEB Plata.

El Valladolid arrancó el partido de forma contundente. Salvo el 3-2 inicial –triple de Cosialls– mandó siempre en el marcador. Un luminoso que cambiaba sus dígitos de forma veloz en el casillero visitante, mientras que el del Palma daba la sensación de quedarse atascado. El 15-32 al cierre del primer cuarto dejó sentenciado el duelo. Sin embargo, los jugadores del Palmer apelaron al orgullo que ya habían mostrado en la segunda vuelta del campeonato e igualaron el partido en el segundo parcial (16-20). Al descanso, la diferencia era prácticamente insalvable (31-52). Con Cosialls súperefectivo en ataque y Van Beck anotando, aunque no excesivamente acertado, la tercera manga fue otro ejercicio de profesionalidad de la escasa plantilla a cargo de Pau Tomàs y Álex Pérez. Ganaron el cuarto y recortaron diferencias (15-9), para arrancar el último parcial 15 abajo (46-61). En los últimos diez minutos de LEB Oro en Son Moix se dedicaron a dejar pasar el tiempo, sin excederse en labores defensivas, intentando ofrecer buen baloncesto a los aficionados. Ficha técnica 74 - Palmer Palma (15/16/15/28): Figueras (4), Van Beck (24), Feliu (6), Cosials (14), Pavelka (9) –cinco inicial–, Peñarroya (4), Aguiló, Kostadinov (10) y Andreu (3). 83 - Valladolid (32/20/9/22): Wintering (16), Geks (5), Raffington (10), De la Fuente (14), Gilbert (15) –cinco inicial–, Puidet (4), Pedersen (2), Pantzar (12) y Kuiper (5). Árbitros: Mas, Martín y Gómez. Sin eliminados.