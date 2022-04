Pedro Horrillo: "Acabar la 312 es un subidón de adrenalina"

Natural de Eibar, de 47 años, Pedro Horrillo es el único corredor que ha participado en todas las ediciones de la Mallorca 312. Se toma la carrera como «un día para hacer amigos y disfrutar de la bicicleta».

¿De dónde viene su vinculación a la Mallorca 312? Es el único que ha participado en todas las ediciones.

Toni Tauler también ha participado en todas las ediciones, pero no el recorrido largo. En 2009 tuve un accidente muy grave en el Giro, estuve en coma y cuando me llamó Miquel Alzamora estaba en fase de recuperación. Me conocía de mi época de juveniles, con el seleccionador Toni Cerdà, y me llama y me dice que con el Club CiclistaArtà iban a dar la vuelta a la isla, 312 kilómetros, y que les gustaría invitarme. Y yo encantado. Me querían hacer un homenaje por mi carrera deportiva. Para mí era un reto porque estaba en fase de recuperación.

Fue un año después de su retirada. ¿Cómo recuerda la primera edición, en 2010?

Recuerdo un ambiente buenísimo. Sin querer hice los 312 kilómetros. Sabemos regularnos muy bien y con Toni Tauler llegamos a Artà, íbamos tercero y cuarto. En el bar la Almudaina me dijeron eso y me daba vergüenza siendo yo el homenajeado. La experiencia fue muy buena. Otra persona que quiero destacar es Lorenzo Fluxà. Me abrió sus puertas y aproveché para hacer una semana de vacaciones familiares. Xisco (Lliteras) me adjudicó de por vida el dorsal 1. Hay un vínculo personal, todos los años me invitan.

¿Cómo definiría la Mallorca 312?

Para mí tiene más componente social y lúdico que deportivo. Otros tienen otra filosofía y lo respeto. Es un día para disfrutar de la bici desde el amanecer al atardecer, y hacer nuevos amigos. Me gusta pararme en los avituallamientos y hablar con todos. Su disfrute es dar pedales sobre la bici, sin importar el ritmo. Y luego la maravilla natural, el recorrido es muy panorámico, precioso. Es un evento que para mí está en el planing anual. Me considero un privilegiado.

¿Qué lleva a un exprofesional, que las ha visto de todos los colores, a meterse en una aventura como esta? ¿Se sufre a los 47 años cubriendo 312 kilómetros?

No mata la bala sino la velocidad de la bala. El truco es saber qué ritmo llevar. La primera parte es la más difícil. El ciclismo ha sido un trabajo, pero siempre una pasión. He estado a punto de morir en una bici y cuando me he recuperado he querido volver a montar.

"La persona que está a tu lado no es un rival, es tu compañero y te ayuda dándote un relevo"

Dicen que el gran triunfo en la Mallorca 312 es acabar. ¿También para usted?

He acabado todos los años la larga. No me planteo una 312 corta, sino la larga. Es un subidón de adrenalina acabarla. El momento de acabarla es en Artà, pero aún te faltan treinta kilómetros. Desde Artà a Alcúdia es como una alfombra roja. Por la inercia que llevas sabes que la vas a terminar. Llegas cansado a Artà y te queda una hora de bici, pero es una celebración. Yo veo a gente mentalizada para hacer la media y les convenzo para que hagan la larga.

Y la llegada es un momento mágico.

Por las horas de luz eres consciente de que el día se termina por la luz. Compartir la euforia con la gente con la que has pedaleado todo el día no tiene precio.

El rival es la distancia, no el compañero que tienes al lado.

El reto es contra ti mismo. La persona que esté a tu lado no es un rival, es tu compañero y te ayuda dándote un relevo, es un desconocido pero que se convierte en un amigo. Los primeros tienen otro objetivo y lo hacen lo más rápido posible.

“Elige bien la compañía, nunca te quedes solo, quedarte solo es la muerte”, es el consejo que da usted en el libro ‘Mallorca 312, more than a Gran Fondo’.

Si te quedas solo es porque el grupo con el que vas no está adaptado a tu velocidad. Mira para atrás y espera a los que vengan, y júntate con ellos. Lo bueno de la distancia es que pone a cada uno en su sitio. En el kilómetro 150 encuentras a las personas de tu nivel.

Usted divide la carrera en 10 etapas de 31 kilómetros, o seis etapas entre avituallamientos.

Mentalmente, cada avituallamiento es un punto de reseteo. Empiezo de cero. En el primer avituallamiento, en el Puig Major, mucha gente no para porque no lo necesita. Yo sí, porque es agradecer el esfuerzo de los voluntarios, y porque mentalmente para mí vuelvo a poner el cuentakilómetros a cero. Paro diez o quince minutos en cada avituallamiento.

"El truco durante la carrera es saber qué ritmo llevar. No mata la bala, sino la velocidad de la bala"

La carrera ha conseguido ser respetuosa con el vehículo privado con 8.000 participantes.

Lo que consiguió Xisco de conseguir la marcha en tráfico cerrado es una maravilla. A nivel de seguridad está muy bien. El ciudadano de Mallorca ha entendido que es una fiesta de la bicicleta. Xisco me dice que podría poner más participantes, pero quiere que la experiencia sea igual de buena para todos. Me parece una filosofía muy buena.

Ya no escribe. Sus artículos en El País fueron un éxito.

16 años escribiendo de manera consecutiva. Disfruté mucho escribiendo. Me relajaba mucho. Los primeros años escribía de manera manuscrita y lo mandaba por fax. El problema era encontrar el momento. Hice varios Tours como enviado de El País y lo dejé al recibir una oferta para ir de relaciones públicas. Se me hacía imposible sacar tiempo.

Es un gran aficionado al ajedrez. ¿Hay algún paralelismo entre el ajedrez y el ciclismo?

Era. De chaval era muy aficionado y competía. Es un mundo muy particular y muy absorbente. La vida me ha llevado por otros derroteros. El ajedrez es una actividad que tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Es un pulso en el que empiezas en la misma posición con el rival y el carácter de cada uno se refleja en el juego.

¿Cree que Enric Mas está acusando la presión por tener que ser el nuevo Contador?

Ha coincidido con una generación de jóvenes corredores que han llegado para cambiar esto. Es muy bueno, con muchísimas cualidades, y al fichar por Movistar su rol ha cambiado. Es líder, pero el liderato lo ha tenido que compartir. El Mas agresivo del Quick Step me gustaba más. Con los años te haces más conservador, pero confío en que nos dé muchas alegrías.