Decimonoveno giro en Portimao. Joan Mir rueda en tercera posición. Con seis giros para acabar la carrera, Jack Miller intenta adelantar al piloto mallorquín en la frenada de la curva uno. El australiano pierde el control de su Ducati, se le bloquea la rueda delantera y se lleva por delante al de Suzuki, quedándose ambos fuera de la carrera de un plumazo.

Todas las esperanzas que tenía puestas el balear en el Gran Premio de Portugal se arrastraron sobre la gravilla de la curva uno. El mallorquín aplaude irónicamente a su compañero, pero al momento se da cuenta de que se ha podido hacer daño en la caída y se preocupa por él. Miller agradece el gesto y se disculpa por su imprudente maniobra.

«Estoy más disgustado por no haber podido apretar en la carrera, que realmente por la acción con Jack (Miller). Ha sido un fin de semana en el que creía que iba a tener oportunidades de luchar por la victoria, me he encontrado bien en las sesiones, hemos ido rápido siempre, y sin embargo en la carrera hemos empezado a tener problemas con la parte delantera de la moto», explicó el mallorquín sobre su papel en el Gran Premio de Portugal.

«Cuando me ha pasado Jack, creo que ha cometido el error de ser un poco optimista y me ha llevado por delante, pero bueno, son cosas que pasan. Yo también he cometido este tipo de errores en el pasado y tampoco vamos a ponernos muy serios con este tema. Solo espero que aprenda de sus acciones. Una vez he caído, en el momento, me ha salido aplaudirle, pero luego he visto que se había hecho daño y está claro que me he preocupado porque eso al final es lo más importante», resumió sobre su percance con el de Ducati, quien al ser preguntado por su acción durante la carrera, agradeció las disculpas de Mir: «Joan es un buen chico. Pedir disculpas es fácil, pero aceptarlas como lo ha hecho Mir es lo difícil».

Mir salió como un misil nada más apagarse el semáforo en el circuito de Portimao, una carrera en la que se impuso el francés Fabio Quartararo. El mallorquín imprimió un fuerte ritmo que le permitió abrir un pequeño hueco sobre su inmediato perseguidor. Mir lideró las primeras vueltas, perseguido por Quartararo y con Zarco en la tercera plaza en cabeza de un nutrido grupo de pilotos, hasta que al comienzo de la cuarta vuelta el francés de Yamaha tomó la iniciativa y superó al de Suzuki.

Poco a poco Quartararo puso tierra de por medio respecto de sus perseguidores con más de dos segundos de ventaja en la octava vuelta sobre Mir. Joan no pudo impedir que le alcanzasen tanto Zarco como Miller, con Aleix Espargaró y Alex Rins acercándose peligrosamente a falta de nueve vueltas. Sin embargo, en esa curva uno, el trabajo del piloto se fue por los suelos. El mallorquín ya piensa en el circuito de Jerez.